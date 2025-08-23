Feriado del 25 de agosto: IM informó los “horarios especiales” para transporte público

Montevideo Portal
La Intendencia de Montevideo (IM) informó acerca de los “horarios especiales” que dispuso para el transporte por el feriado del próximo lunes 25 de agosto, por la Declaratoria de la Independencia.
Los horarios especiales para las líneas de ómnibus pueden consultarse en la página web, con el tipo de horario “Especial – 25 de agosto”.
Según indicaron fuentes de la comuna a Montevideo Portal, el transporte público comenzará a mermar a las 19:29 del domingo 24. Durante la jornada del lunes, la flota de ómnibus será “un poco menos que la de un domingo”, es decir, similar a como fue el pasado 18 de julio, feriado por la Jura de la Constitución.
A su vez, la división de Transporte de la IM publicó en su cuenta de Instagram incitando a no consumir alcohol si se conduce durante la Noche de la Nostalgia.
