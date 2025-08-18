Locales

Noche de la Nostalgia: así serán los operativos de tránsito en todo el país

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) indicó cuáles serán las pautas, recomendaciones y controles que se llevarán adelante a nivel nacional para la Noche de la Nostalgia, en la que el foco estará puesto en la prevención de los siniestros de tránsito vinculados a la alta movilidad nocturna y el consumo de alcohol u otras drogas.

En ese sentido, el organismo presentó la campaña Disfrutá y Divertite - Nostalgia Segura de cara a este 24 de agosto. Marcelo Metediera, presidente de Unasev, señaló que en esta oportunidad para la campaña se realizó una intervención puntual —“quizás no es a lo que se estaba acostumbrado”, señaló— y explicó que se intentó generar algo diferente a través intervenciones junto a la Secretaría Nacional de Drogas.

El jerarca destacó el trabajo con el Congreso Nacional de Intendentes, coordinando con cada una de las direcciones de Tránsito de todo el país, y se logró llegar “en tiempo y forma con los kits de cannabis para los controles necesarios, que siempre cuesta un poco más instrumentarlo más allá de las espirometrías, y con el trabajo y el empuje de la Junta Nacional de Drogas también, que tiene la referencia en la materia, pero también con alguna actualización de los equipos fiscalizadores”.

Metediera sostuvo que “se ha coordinado con cada una de las direcciones de Tránsito para trabajar esa noche”.

Los operativos de control se realizarán durante la noche del domingo 24 y madrugada del lunes 25 de agosto. Cada una de las intendencias pasará a la Unasev la información relevada en su departamento hasta las 8:00, de acuerdo a lo señalado por Metediera.

Desde el gobierno exhortaron a no conducir bajo el efecto de drogas.