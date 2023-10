Felicidad, alegría y el recuerdo de la dificultad vivida: retornó el Hércules a Uruguay

Locales

El avión Hércules C 130-H de la Fuerza Aérea (FAU) que había sido enviado a Israel para repatriar a los uruguayos que se encontraban en Israel cuando estalló la guerra con Hamás regresó a Uruguay en la mañana de este sábado.

“¡Gracias a nuestras tripulaciones y felicitaciones por la gran misión cumplida!”, tuiteó el ministro de Defensa, Javier García, al anunciar el arribo de la aeronave.

El Hércules realizó dos vuelos de misión humanitaria para traer de vuelta a uruguayos que estaban en el país asiático.

De esta manera, García congratuló a los funcionarios que hicieron posible que esta misión diera frutos. “Hicieron que el brazo solidario de Uruguay llegara lejos, a rescatar de la guerra a muchos, entre ellos varios niños para llevarlos a salvo. Orgulloso de ustedes”, escribió el ministro en la mencionada red social.

En casa el @Fuerza_aerea_uy 594 Hércules.Gracias a nuestras tripulaciones y felicitaciones por la gran misión cumplida! Hicieron que el brazo solidario de ???? llegara lejos,a rescatar de la guerra a muchos, entre ellos varios niños para llevarlos a salvo. Orgulloso de ustedes. pic.twitter.com/4rOWTUFltA — Javier García (@JavierGarcia_Uy) October 21, 2023

En rueda de prensa, el secretario de Estado detalló que ambos vuelos, en total, permitieron la evacuación de 150 personas, “la inmensa mayoría compatriotas, pero también de otros países”.

“Primero los uruguayos no residentes, los que estaban ahí casualmente (turismo, academia); el segundo puente aéreo ya fueron familias residentes, sobre todo con muchos niños, y como quedaba un cupo aceptamos a países que nos pedían cooperación humanitaria. Cumplido eso, vuelta para atrás. Se cumplió al 100%”, concluyó el jerarca.

En tanto, el comandante del Hércules, Martín Campoamor, recordó cuál fue la “parte más crítica” de los vuelos humanitarios.

“Cuando estábamos en tierra, cargando combustible [y] con los pasajeros ya prontos a embarcar, empezaron a venir misiles de todos lados. No sabíamos el destino, sonaron las alarmas, se activó la Cúpula de Hierro [el sistema antidefensa israelí]. Ese momento fue un poco de descontrol, porque al estar en una plataforma al aire libre uno no sabía para dónde agarrar. Por suerte salió todo bien, la Cúpula de Hierro por suerte funcionó a la perfección y no tuvimos que sufrir ninguna pérdida ni accidente”, rememoró el coronel en la misma rueda de prensa.

Finalmente, Campoamor expresó que los ciudadanos que evacuaron estaban “agradecidos” y “emocionados” por la ayuda. “Que sean auxiliados por los colores de la bandera uruguaya, la bandera de Artigas y un avión de la Fuerza Aérea, un avión que es de Uruguay, estaban muy complacidos, se les veía la cara de felicidad”, señaló.

