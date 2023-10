"Misión terminó con éxito": uruguayos repatriados de Israel llegaron a Madrid, dijo García

Política

Montevideo Portal

El ministro de Defensa, Javier García, confirmó que el avión Hércules que trae uruguayos repatriados desde Israel llegó con éxito a Madrid.

Desde allí, los 80 compatriotas se tomarán vuelos comerciales para volver a Uruguay.

“Estamos muy felices. Acaba de aterrizar en la base militar Torrejón, de Madrid, el primer vuelo de repatriación de compatriotas, 80 compatriotas, mayoría muchachos y muchachas muy jóvenes. Hay felicidad porque la misión terminó con éxito”, declaró el jerarca en conferencia de prensa.

Arribó a Madrid el Hércules de la @Fuerza_aerea_uy procedente de Tel Aviv, desde donde transportó el primer grupo de uruguayos evacuados de Israel, en un operativo coordinado en conjunto por @MDN_Uruguay y @MRREE_Uruguay pic.twitter.com/p1r75bc6al — MDN Uruguay (@MDN_Uruguay) October 14, 2023

“Queremos transmitirles a las familias, primero que nada, que comienza su retorno a casa en perfectas condiciones, sanos y salvos”, subrayó García.

Asimismo, el ministro recalcó el operativo de retorno organizado por su cartera y Cancillería: “En 12 horas la Fuerza Aerea uruguaya planifico, coordino y ejecuto la misión, que resultó en un éxito”, reafirmó.

Finalmente, García sostuvo que está previsto un segundo puente aéreo entre Madrid y Tel Aviv para lograr traer más uruguayos. “Si todo funciona de acuerdo con las autorizaciones, se haría el lunes”, indicó, aunque llamó a tener cautela ya que "la situación es extremedamente compleja”.

Arribó a Madrid el Hércules de la Fuerza Aérea procedente de Tel Aviv, desde donde transportó el primer grupo de uruguayos evacuados de Israel, en un operativo coordinado en conjunto del Ministerio de Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores pic.twitter.com/PoiuJJRasL — Cancillería Uruguay ???? (@MRREE_Uruguay) October 14, 2023

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, detalló que este primer vuelo buscó priorizar a los uruguayos no residentes en Israel, es decir, quienes “estaban de paseo, de visita o la razón que fuere”. “Luego vamos a seguir con residentes que quieren partir de regreso a Uruguay”, afirmó, al tiempo que declaró que esta noticia es “una pequeña gran alegría entre tanta desazón y dolor que estamos viviendo en estos días”.

El canciller precisó que cada vuelo en el Hércules tiene una capacidad para trasladar a 70 personas.

Finalmente, el ministro de Defensa contó que, conversando con el comandante del Hércules, Martín Campoamor, le decía que “esto le hacía acordar mucho a la operación ‘Todos en casa’”, que el entonces canciller Ernesto Talvi desplegó a raíz de la pandemia del covid-19. “Creo que nos deja a todos como enseñanza: qué bueno es tener las capacidades, posibilidaes y decisión para saber que no hay ningún uruguayo que para nosotros quede perdido o varado en el mundo en estas circunstancias difíciles. No pasó en pandemia y no pasó ahora. Creo que habla bien de la solidaridad de Uruguay”, sentenció García.

De esta manera, el jerarca de Defensa concluyó asegurando que está “satisfecho” con que la operación “‘Todos en casa 2’ está funcionando muy bien”.

Misión cumplida, acaba de aterrizar el FAU 594 Hércules en la base aérea de Torrejón en Madrid. Felicitaciones a las tripulaciones de nuestra @Fuerza_aerea_uy Enorme alegría de que nuestros compatriotas estén retornando a casa. — Javier García (@JavierGarcia_Uy) October 14, 2023

Arribó a Madrid el Hércules de la @Fuerza_aerea_uy procedente de Tel Aviv, desde donde transportó el primer grupo de uruguayos evacuados de Israel, en un operativo coordinado en conjunto por @MDN_Uruguay y @MRREE_Uruguay pic.twitter.com/p1r75bc6al — MDN Uruguay (@MDN_Uruguay) October 14, 2023

El pasado miércoles 11 de octubre, el avión Hércules C 130-H de la Fuerza Aérea (FAU) cuya misión es evacuar y repatriar a uruguayos que se encuentren en el país asiático partió a Israel.

El comandante de la Brigada Aérea 1, el coronel Andrés Ghiorsi, explicó que “es un vuelo de carácter humanitario, de evacuación de uruguayos que se encuentran varados en Tel Aviv” que “consta de tres etapas: un traslado hacia Madrid, un traslado de puente aéreo y, posteriormente, de acuerdo a las necesidades de la Cancillería, el traslado de los uruguayos desde Tel Aviv hacia Madrid”.

Según comunicó el Ministerio de Defensa Nacional, la tripulación del Hércules está compuesta por 16 integrantes de la FAU; junto a ellos viaja el embajador de Uruguay en Tel Aviv.

“El vuelo está compuesto por una escala en Recife [Brasil], posteriormente el archipiélago de Cabo Verde, la isla de Sal [en África] y posteriormente el aterrizaje en Madrid. Y luego el vuelo de Madrid a Tel Aviv es directo”, indicó Ghiorsi.

En referencia a la ejecución de la operación, el militar dijo que “básicamente es un trabajo conjunto del Ministerio de Defensa y de Cancillería para conseguir todos los permisos de vuelo correspondientes y las autorizaciones para ingresar a una zona de conflicto como la que está ahora Israel”.

“Lo que está planificado es el aterrizaje en Tel Aviv en el Aeropuerto Nacional [Ben Gurión] y ahí suele simplemente realizar la recarga de combustible y el abordaje de los pasajeros”, dijo.

El coronel aviador dijo que el viaje son siete horas, más siete horas de ida y siete de vuelta entre Madrid y Tel Aviv.

“En Madrid va a permanecer el tiempo necesario y el que necesite Cancillería para realizar las coordinaciones y el traslado. Y después se realizarán tantos vuelos como un uruguayo necesite volver de Tel Aviv”, apuntó.

El ministro de Defensa, Javier García, señaló este miércoles en el Batallón de Infantería 1 que se está en contacto con el gobierno de Israel para la operativa.

“La Fuerza Aérea está en un contacto permanente, el director de Operaciones, y, es más, llevamos al embajador uruguayo que estaba aquí en licencia y que lo vamos a llevar nosotros a Israel justamente porque no tenía forma de llegar allí. Así que va a viajar con nosotros nuestro embajador. Estamos en contacto también con fuerzas de otros ejércitos que están allí, que están teniendo la misma operativa que nosotros. Así que está todo comunicado con el gobierno de Israel”, puntualizó el secretario de Estado.

Hasta ahora no se han reportado uruguayos muertos o desaparecidos en los combates que se mantienen desde el sábado. Se estima que alrededor de 22.000 ciudadanos uruguayos viven en Israel.

La Cancillería puso a disponibilidad un link con un formulario de inscripción para uruguayos no residentes que deseen ser repatriados.

Montevideo Portal