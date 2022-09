Federación láctea realizará paro de 24 horas este jueves por despido de sindicalista

Locales

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) resolvió convocar a un paro de 24 horas de todo el sector este jueves 8 de setiembre, a raíz del conflicto con la empresa distribuidora de helados de Conaprole.

La medida fue tomada luego de la reunión de este miércoles en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y comenzará con los turnos de la noche de esta jornada. Habrá guardias mínimas gremiales para recibir la leche en las plantas y que no haya pérdida de materia prima.

El paro se realizará ante la suspensión de todos los afiliados al sindicato Sudec (Sindicato Único de Empleados de Cemesa) por participar de una asamblea y el “despido arbitrario” del presidente del gremio por parte de la empresa Fritran S.A. Además, se apunta a que la compañía que realiza el servicio tercerizado a Conaprole violó convenios colectivos mediante una reestructura.

“Intentamos llegar a un espacio de diálogo que pudiera permitir revertir el escenario que estaba hasta ese entonces del despido del presidente del sindicato, y aceptamos negociar la reestructura a lo largo del mes con la empresa. El propio empresario decidió que este espacio no iba a poder tener avance a la segunda reunión, y planteó que no había negociación ahí y que no iba a revertir el despido”, dijo a Montevideo Portal el dirigente nacional de la FTIL, Enrique Méndez.

“En ese escenario, sin duda que estamos abiertos al diálogo, pero no nos queda otra que dar respuesta a este tipo de situaciones injustas que se están dando y decimos, aquellos que decían que era necesario paz para trabajar, bueno, nos nos permiten estar en paz”, afirmó.

El sindicalista dijo que, cuando la empresa compró la distribución a Conaprole, manifestó que “quería respetar los convenios colectivos”.

“Hoy viene incumpliendo los convenios que tiene firmados con el sindicato, hace de prepo la reestructura y, todavía, sanciona de forma abusiva a los compañeros del sindicato”, sostuvo.