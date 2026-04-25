Federación Ancap se declaró en conflicto y marcó un paro: ¿qué pasa con el abastecimiento?

Montevideo Portal

La Federación Ancap (Fancap) se declaró en conflicto a raíz de la tensa situación con el gobierno por la reestructura que se gestiona para la empresa estatal.

Así, el sindicato dispuso una jornada de paro, fijada para el próximo sábado 2 de mayo en la planta de La Tablada, según informó El País y confirmó Montevideo Portal con fuentes del gremio.

Esto pone en riesgo el normal abastecimiento de combustible, más aún teniendo en cuenta que la medida sindical se dispuso para el día siguiente al Día Internacional de los Trabajadores, feriado no laborable. En tal sentido, desde Fancap indicaron que, al no contar con convenio colectivo, “no hay guardias acordadas” para el sábado 2.

De tal forma, el abastecimiento de combustible para el próximo fin de semana dependerá “de múltiples factores”, entre ellos si la tarifa “sube o no”.

El Poder Ejecutivo definirá en la semana entrante qué sucede con los precios de los combustibles, pero el ministro de Economía, Gabriel Oddone, ya adelantó que “seguramente” aumenten otra vez. Por su parte, el presidente de la República, Yamandú Orsi, señaló que para ver qué precios fijar se debe “acompasar la cuestión”, ya que “hay que ser muy cuidadosos”. “Hay que estar muy atentos porque está todo muy volátil y no hay muchas miras de que esto cambie para mejor”, dijo el mandatario.

Sin embargo, desde Fancap aclararon que “no es [su] responsabilidad prever” las guardias para la jornada de paro. “En todo caso las medidas están anunciadas con la antelación suficiente”, acotaron.

El conflicto

El eje del conflicto es la decisión de concentrar la producción en la planta de Minas, lo que implicará transformar la planta de Paysandú en un centro logístico y de molienda. Esta reestructura supone el traslado de unos 50 funcionarios y genera incertidumbre sobre decenas de trabajadores vinculados a las áreas extractivas.

Hace algunas semanas las negociaciones entre el gobierno, Ancap y los sindicatos se dieron por terminadas sin acuerdo.

Hubo cuatro reuniones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y, al terminar los encuentros, el directorio de la empresa estatal resolvió cerrar el ámbito de diálogo y avanzar con su plan de reestructura.

Desde el gremio destacaron que “la opinión de los representantes” del MTSS “no estuvo alineada” con la visión de Ancap. Así, desde la cartera incluso propusieron extender el ámbito tripartito hasta el 20 de abril con el fin de generar mayores oportunidades de intercambio, y buscar vías de generación de consensos, señalaron los trabajadores, que aceptaron y declararon “la voluntad de acompañar esta propuesta”.

No obstante, la delegación de Ancap no lo hizo, lo que dio por finalizado el diálogo.

El trasfondo del conflicto está marcado por la crítica situación financiera del negocio del portland en Ancap, que acumula pérdidas millonarias desde hace décadas y cerró 2025 con un déficit significativo. En ese contexto, el directorio entiende que la concentración de la producción es la única alternativa viable para revertir los números negativos.