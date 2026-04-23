Orsi sobre precio de combustibles: “está todo volátil” y “no hay miras de que esto cambie”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió al precio de los combustibles y el impacto del conflicto en Medio Oriente, sobre lo que afirmó que “no hay miras de que esto cambie para mejor”.

En rueda de prensa desde la inauguración de las obras del Frigorífico de Tacuarembó, el mandatario fue consultado sobre un posible ajuste en el precio de los combustibles, que en marzo aumentó 7%.

“Aparentemente las noticias no son muy alentadoras por lo que viene de Medio Oriente, el estrecho de Ormuz y un número ahí clavado en 100 que preocupa. Por otra parte, es bueno reconocer que Uruguay ha sido el país que menos ha aumentado porque tiene una empresa estatal y tiene un método de amortiguación de estas sacudidas de precio”, expresó.

El presidente señaló que para ver qué precios fijar se debe “acompasar la cuestión”, ya que “hay que ser muy cuidadosos”. “Hay que estar muy atentos porque está todo muy volátil y no hay muchas miras de que esto cambie para mejor”, dijo Orsi.

Horas antes, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, adelantó que “seguramente” haya un nuevo aumento en el precio de los combustibles para el mes de mayo, algo que el gobierno debe definir y comunicar a la ciudadanía en los próximos días.

Entrevistado por Telemundo (Canal 12) a la salida de la Torre Ejecutiva, el jerarca comentó que desde el Poder Ejecutivo están “trabajando en el tema” porque, “como habrán visto”, los precios internacionales del petróleo “siguen estando por encima de los niveles que teníamos hace algunos meses”.

“Seguramente va a ocurrir [un aumento]”, señaló Oddone. Consultado acerca de si se prevé una suba como la anterior, del 7% o similar, el ministro dijo que “hay que estudiarlo” y que desde el oficialismo continúan “haciendo los números”.

El pasado miércoles, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, señaló que junto con Oddone se encontraban monitoreando la situación y analizarían si se debe realizar un nuevo ajuste. “Hemos tenido varias reuniones con Ancap; tenemos reunión con la Ursea, que es el regulador y es el que tiene que darnos el informe de cuál fue el comportamiento en Semana de Turismo en cuanto a la cantidad consumida”, comentó en rueda de prensa.

La jerarca resaltó que se debió tomar la decisión de “cuidar el consumo nacional” ante la suba internacional del precio de los barriles de petróleo por la situación bélica en Medio Oriente. “Acuérdense que también tomamos la decisión de colocar el gasoil marítimo en el tope del 7%, aunque no fuera una obligación para el Estado, y no es uno de los combustibles monopólicos”, dijo.

En relación con la última suba —que fue del 7%, el tope máximo establecido por la ley de urgente consideración (LUC)—, Cardona consideró que “se pierde la noción” de lo que implicó para Uruguay haber realizado el ajuste por ese valor y no por encima, tal como pasó en la gran mayoría de los países de la región y del resto del mundo.

En ese orden, la ministra señaló que haber subido un 7% colocó a Uruguay en una “situación de vulnerabilidad”, ya que hubo un crecimiento importante del número de camiones y otros vehículos de transporte de carga provenientes de Argentina y Brasil que llegaron al país para cargar combustible porque el gasoil está “mucho más barato”.

“Tenemos que hacer un equilibrio con el cuidado del bolsillo de la gente, y fue lo que hicimos. Créanme que fue histórico lo que hizo Uruguay, porque ningún país se comportó así en la región o en el mundo”, finalizó.