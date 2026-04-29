Fed volvió a dejar sin cambios los tipos de interés en la última reunión de Powell

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal estadounidense (Fed) dejó sin cambios los tipos de interés este miércoles.

A su vez, esta fue la última junta de política monetaria del actual presidente del banco, Jerome Powell, ya que abandonará el cargo el próximo 15 de mayo tras soportar durante meses las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A su vez, la reunión se saldó con el mayor número de disensiones en materia de política monetaria desde 1992, ya que cuatro miembros con derecho a voto del FOMC estuvieron en desacuerdo con parte de lo determinado por el organismo. Stephen Miran, nombrado por el propio Trump el pasado verano, votó en contra de mantener intacto el referencial, que permanece en una horquilla entre el 3,5 y el 3,75%, y pidió recortarlo en un cuarto de punto.

A su vez, otros tres integrantes (Beth Hammack, Neel Kashkari y Lorie Logan) respaldaron mantener el precio del dinero en el actual nivel, pero “no apoyaron la inclusión de un sesgo de flexibilización en el comunicado en este momento”, según un comunicado de prensa de la Fed que señala un ánimo más inmovilista por parte de estos tres gobernadores.

En la rueda de prensa posterior, Powell, quien confirmó que esta será su última comparecencia como presidente del emisor, dijo que el debate sobre si mantener el sesgo hacia la flexibilización o la neutralidad de los tipos fue “vigoroso” y añadió que esta guía a largo plazo debe ser “sostenible” en el tiempo y no generar confusión en los mercados.

Todo apunta a que Kevin Warsh, candidato de Trump que está llamado a convertirse en nuevo presidente de la Fed, podría encontrarse con un FOMC más dividido de lo inicialmente previsto, al tiempo que Powell dijo que su intención es permanecer en la Fed como gobernador y dejar la presidencia a mediados de mayo una vez retirada la investigación de la Administración Trump en su contra.

El comunicado de prensa de la Fed afirma que indicadores recientes sugieren que “la actividad económica se ha estado expandiendo a un ritmo sólido”, algo que Powell reforzó al recordar que el consumo privado se está comportando con resiliencia, mientras que el mercado inmobiliario muestra signos de debilidad.

A su vez, el texto señaló que la creación de empleo se ha mantenido débil y que la tasa de desempleo “ha experimentado escasas variaciones en los últimos meses”. Igualmente, el reporte señaló que la inflación se mantiene elevada, algo que según el organismo refleja, “en parte, el reciente aumento de los precios mundiales de la energía”.

El Comité Bancario del Senado aprobó hoy mismo la candidatura a la presidencia de la Fed de Kevin Warsh y dio luz verde a una votación en el pleno de la Cámara Alta que se producirá en los próximos días y donde su confirmación se da ahora por segura.

La aprobación a la candidatura se destrabó después de que el senador republicano Thom Tillis desbloqueara la votación tras el cierre de la investigación federal contra Powell por un presunto fraude en la remodelación de la sede de la Fed en Washington.

El presidente estadounidense ha atacado personalmente a Powell, al que llegó a llamar “cretino” y al que ha acusado de perjudicar la economía del país al no atender sus peticiones por una rebaja más agresiva de los tipos de interés.

EFE