Trump nominó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed: quién es y qué implica

Montevideo Portal

El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, anunció este viernes que nominó al banquero y economista Kevin Warsh para presidir la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed) en sustitución de Jerome Powell.

“Me complace anunciar que nomino a Kevin Warsh” para presidir la Reserva Federal, expresó Trump en la red Truth Social. En la plataforma, el mandatario dio detalles sobre el currículum de su nominado, entre los que destaca que a los 35 años se convirtió en el gobernador de la Reserva Federal más joven de la historia (2006-2011, en las presidencias de George W. Bush y Barack Obama).

“Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo duda de que pasará a la historia como uno de los grandes presidentes de la Fed, tal vez el mejor”, añadió Trump, y defendió que “tiene el perfil perfecto” y “nunca decepcionará”.

El magnate resaltó que Warsh trabajó como asesor económico de George W. Bush y que actualmente está vinculado al Hoover Institution, uno de los centros de pensamiento conservadores más importantes de California.

Warsh, de 55 años, era uno de los candidatos que Trump tenía en su primer mandato para presidir la Reserva Federal, pero finalmente eligió a Jerome Powell en 2017.

El economista uruguayo Aldo Lema analizó, en su cuenta de X, que Trump “parece astuto” con su designación de Warsh. “Es percibido como ‘halcón monetario’: menor necesidad inicial de construir reputación y credibilidad antiinflacionaria”, escribió el socio de Exante sobre el nominado por el presidente estadounidense.

Si es confirmado por el Senado, Warsh tomará las riendas de una Fed sobre la que pesan dudas sobre su independencia, después de que Trump haya insistido desde su vuelta a la Casa Blanca que los tipos de interés deben bajar de manera más continuada y rápida.

Trump colocó en setiembre a Stephen Miran en la junta que compone el Comité del Mercado Abierto (FOMC), que decide sobre los tipos de interés. Además, su administración inició un proceso sin precedentes para forzar la salida de Lisa Cook, miembro del mismo organismo.

El mandatario ha criticado agresivamente a Powell e incluso lo sometió a una investigación por los sobrecostes de la reforma del edificio de la Fed, al tiempo que pidió que se acelere el ritmo de bajada de tipos, que comenzó en setiembre de 2024.

Powell asumió el liderazgo del banco emisor en febrero de 2018 y fue mantenido en el cargo por el presidente Joe Biden; desde entonces ha sido el responsable de capear crisis como la pandemia, cuando la inflación alcanzó récords históricos.

Warsh fue un gobernador entre 2002 y 2011 que mostró gran cautela sobre la inflación, actualmente por encima del objetivo del 2%, pero desde el pasado año se ha mostrado más favorable de mantener unos tipos de interés más bajos que los actuales.

El nominado se enfrentará desde sus audiencias de nominación en el Senado a cuestionamientos sobre si será capaz de mantener su independencia de Trump y tomar decisiones de política monetaria siguiendo el mandato de la Fed de contener la inflación, mantener el pleno empleo y fomentar el crecimiento económico.

Con información de EFE

