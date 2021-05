Familias Organizadas piden que se presente cronograma de retorno a presencialidad

Locales

“El retorno es necesario y no admite demoras”, señalan desde Familias Organizadas de la Enseñanza Media Pública.

Las Familias Organizadas de la Enseñanza Media Pública emitieron un comunicado en el que solicitan reunirse con las autoridades de la educación "en vistas de que la educación media lleva más de dos meses sin clases presenciales por la emergencia sanitaria".

"Las autoridades de la enseñanza aún no han informado acerca de la planificación e implementación de estrategias necesarias para un retorno seguro a la presencialidad plena en los centros educativos", señalan en el texto.

En ese sentido, como no se ha comunicado una fecha para el retorno a la presencialidad, exigen que se "informe sobre los planes de contingencia y de compensación pedagógica y social que se están desarrollando, junto con la información clara sobre los pasos concretos que se están tomando para el regreso a la presencialidad".

"El cierre de los centros educativos ya ha dejado de ser una medida transitoria, y sabiendo que la pandemia no se revierte en unas pocas semanas, el panorama de cierre permanente resulta insostenible. Entendemos que no es posible continuar con la educación en modalidad virtual dadas las consecuencias graves que la misma trae tanto para los procesos pedagógicos y la calidad de la educación, como para la salud integral de los adolescentes, lo cual ya ha quedado más que en evidencia (carta SUP, Cátedra Pediatría UDELAR, informes GACH, entre otros)", agregan,

En ese sentido, las Familias Organizadas creen que "el cierre de los centros educativos no constituye un factor relevante en el control de la pandemia (esto también ha quedado demostrado en estudios comparativos internacionales informados por el GACH)".

"Estamos ante una situación muy crítica, con pérdida de vinculación educativa de muchos adolescentes y con consecuencias de largo impacto en diversos órdenes. Es necesario el retorno de los estudiantes a las instancias presenciales", añaden en el comunicado.

En ese sentido, plantean una serie de propuestas para garantizar "el retorno a la presencialidad de forma segura y pronto".

Entre los planteos están: asegurar la ventilación adecuada de los salones y destacarlo en los protocolos; favorecer una movilidad segura y sustentable;tapabocas indicados para el personal y productos de limpieza adecuados; participación de los estudiantes en la educación y concientización sobre los cuidados; personal de limpieza suficiente; más equipos multidisciplinarios para apoyar los efectos psicológicos, pedagógicos y sociales del aislamiento; profesores adicionales para aquellos grupos que requieren menos alumnos; profesores retén para cubrir licencias y den clases virtuales para quienes no pueden asistir presencialmente y/o para atender situaciones de deserción por razones varias y más horas de adscriptos por grupo (nexo fundamental entre liceo-familias /profesores - alumnos).

Además, sugieren "algunas estrategias que pueden facilitar la implementación" de las propuestas y "viabilizarlas prontamente durante la situación de crisis en la que nos encontramos".

En ese sentido, proponen: flexibilizar permisos para salidas didácticas, dando la posibilidad de dar clases en espacios al aire libre; estimular el transporte activo (caminata, bicicleta), en los casos que se pueda; modificar los convenios de subvención del MTOP del que gozan las empresas de transporte a través del STM tarjeta estudiantes, de forma que los estudiantes tengan acceso a circuitos de locomoción diferenciales y cercanos a los centros de estudios; adquirir medidores de CO2 para cada centro educativo, para medir el nivel de saturación del aire; disminuir la distancia física a 1 metro, tomando el criterio aplicado en Primaria; utilizar el Fondo Coronavirus y solicitar apoyo y cooperación a UNESCO y a todas las agencias de Naciones Unidas.

Además, consideran necesario "dinamizar plazos y condiciones de entrega de equipos del Plan Ceibal".

"Las medidas deberán adaptarse a cada institución educativa, según las dinámicas y necesidades particulares, habiendo realizado el relevamiento que hemos estado solicitando para esta circunstancia. Si la prioridad es cuidar y proteger la educación, se encuentran los caminos para poder hacerlo y cuentan con nuestra disposición. Como adultos responsables debemos estar a la altura de un modelo verdaderamente empático para nuestros jóvenes, dando prioridad al cuidado de su salud y su educación", aseguran.

Por último, solicitan que "el gobierno presente cuanto antes el cronograma de retorno a la presencialidad plena en la enseñanza media. Resaltando que el retorno es necesario y no admite demoras".

"Exigimos planificación y organización de las condiciones, los servicios y la infraestructura necesarias para garantizar una presencialidad plena, sostenida y segura", concluyen en el texto.