Familiares de adolescente asesinado se movilizaron y exigen que la madre vaya a prisión

Policiales

Montevideo Portal

Vecinos y familiares de un adolescente de 15 años asesinado en el barrio Flor de Maroñas se movilizaron para reclamar justicia por el crimen, que es investigado como homicidio. La concentración se realizó en la zona donde vivía el joven y buscó visibilizar el caso y exigir avances en la investigación.

Tal como informáramos, la víctima fue hallada sin vida el viernes, lo que motivó a que el padre sea arrestado como presunto autor y, luego, a su imputación.

Familiares del joven sostienen que el cuerpo presentaba signos de violencia y denuncian que el adolescente sufría maltratos, según consignó este sábado Telenoche (Canal 4). Su abuela aseguró que el menor “era muy bueno e inteligente” y afirmó que en su casa “era maltratado todos los días”, incluso con golpes y otras agresiones. También indicó que el joven solía permanecer encerrado para que no se notaran las lesiones.

En la movilización se podían leer carteles reclamando al Estado “ausente” y “justicia” por el menor de edad.

“Una madre no oculta, no ayuda a que su hijo sea golpeado. Ella sabía. Presa ella también”, indicaba otro cartel. En tal sentido, una de las presentes fue entrevistada por el citado medio y manifestó que “estuvo presente” cuando Jonathan fue asesinado. “Hacía denuncias cuando él [el padre] le pegaba a ella, pero nunca hizo denuncia cuando él le pegaba a mi sobrino”, remarcó.

Montevideo Portal