Falleció Jorge Azar Gómez, representante de Uruguay ante ONU durante la dictadura

Falleció en las últimas horas Jorge Azar Gómez, dirigente político que desempeñó varios cargos durante la dictadura, informaron fuentes de Cabildo Abierto a Montevideo Portal. "Pese a que tengo las dos vacunas y la antigripal, hoy me hicieron un test y me dio positivo. O sea, tengo covid19", había anunciado en su cuenta de Twitter el 5 de junio.

Azar Gómez fue representante de Uruguay ante Naciones Unidas entre 1977 y 1983, y además fue cónsul general en Venezuela y viceministro de Turismo. En la campaña electoral de 2019, lideró la lista 123, la histórica agrupación de Jorge Pacheco Areco.

En las elecciones internas, Azar Gómez apoyó con la lista 123 la precandidatura a presidente de Julio María Sanguinetti, pero tras la victoria de Ernesto Talvi en junio de 2019 en la interna del Partido Colorado, cruzó la vereda y se sumó a Cabildo Abierto.

En ese marco, fue entrevistado el 2 de agosto de 2019 en el programa Todo Pasa de Océano, que conducían Mariano López y Paula Barquet, donde manifestó que "Pacheco fue el primer presidente que no negoció con los terroristas, y puso en el mundo la doctrina de no negociar con terroristas", en referencia a los tupamaros. "En 1973 hubo que tomar medidas para terminar con el terrorismo; quizá se extendió (la dictadura) más de lo necesario", planteó, y luego agregó que el golpe de Estado "era necesario para ordenar el país y ponerlo en camino para que los partidos políticos y la democracia vuelvan a nosotros".

