Líder de la lista 123 sobre la dictadura: “Era necesaria para ordenar el país”

Política

Jorge Azar Gómez, líder de la lista 123, que apoyó la precandidatura de Julio María Sanguinetti en el Partido Colorado y que recientemente abandonó esa fuerza política para adherirse a Cabildo Abierto, declaró este viernes que en la dictadura "había más seguridad en la calle y la educación funcionaba".

En una entrevista que brindó al programa Todo pasa de Océano FM, Azar Gómez fue consultado sobre las medidas prontas de seguridad, las que defendió en diversas oportunidades.

En primer lugar, dijo que hoy no están dadas las condiciones como para que se apliquen, pero luego justificó que se hayan aplicado en la década del 60, principalmente cuando presidió su máximo líder político, Jorge Pacheco Areco.

"Eran necesarias las medidas prontas de seguridad porque era el momento más agresivo del movimiento tupamaro", expresó Azar Gómez.

Luego fue consultado sobre si la dictadura le hizo bien al país, a lo que respondió que "hay que preguntarle a la gente".

"Los que no tenían nada que ver vivían bien. Yo pienso que en esa época había más seguridad en la calle y la educación funcionaba. Ahora, hay gente que lógicamente dice 'no, no quiero dictadura'", añadió.

"Ojalá no hubiésemos tenido dictadura, pero pasaba que si los tupamaros le hubiesen dado vuelta el brazo a Pacheco, el primer presidente que no negoció con los terroristas y puso en el mundo la doctrina de no negociar con terroristas... Si a Pacheco le hubiesen dado vuelta el brazo los terroristas habría un gobierno armado, un gobierno tomado por la fuerza, y hasta hoy lo tendríamos como lo tienen Cuba y Venezuela", agregó el dirigente de la lista pachequista.

En este sentido, dijo que en el año 73 "hubo que tomar medidas para terminar con el terrorismo" pero "quizás se extendió más de lo necesario".

"Era necesario para ordenar el país y ponerlo en camino para que los partidos políticos y la democracia volvieran a nosotros", sentenció.

Precisamente, Azar Gómez tuvo participación en el gobierno dictatorial, dado que fue representante de Uruguay en la ONU entre los años 77 y 83.

Partido Colorado

Meses atrás la lista 123 oficializó su apoyo a Sanguinetti pero finalmente se fue del Partido Colorado luego de que Ernesto Talvi ganara la elección interna.

"Cuando aposté en las elecciones internas aposte a Sanguinetti porque me convencía, porque el país no tiene tiempo de que suba alguien de presidente para aprender a ser presidente. Estamos en una situación caótica, el país se está derrumbando, es necesario que llegue a la Presidencia de la República una persona que sepa ser presidente y que el 1º de marzo sepa qué botones apretar y a quién llamar", señaló Azar Gómez.

Asimismo, expresó que Talvi "no tiene experiencia de gestión anterior", lo que sí tiene Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto a quien brindó su apoyo oficial de cara a las elecciones nacionales.

Sin embargo, Azar Gómez no podrá buscar cargos en el Parlamento dado que ya participó de la interna por el Partido Colorado.

El país

"El país está en una situación caótica en seguridad, educación y salud, lo vemos en la calle. Estamos en una situación en la que hacía mucho tiempo el país no estaba", concluyó.

Montevideo Portal