Fallas en helicóptero que transportaba vacunas de Pfizer fueron por “factor humano”

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea (FAU), Luis Heber De León Pepelescov, brindó una conferencia de prensa este martes para informar sobre la investigación del helicóptero que se incendió cerca del departamento de Rocha con unas 300 dosis de la vacuna Pfizer. Según dijo, si bien por parte de la Fuerza Aérea la investigación culminó, aclaró que la empresa constructora de la nave continúa investigando con más detalle.

El comandante en jefe explicó que el accidente se dio por una falla en la transmisión de potencia que mantiene al helicóptero volando. Allí se escuchó no zumbido ya que no se alertó sobre la falla en la cabina y es ahí que se logra aterrizar cerca de Rocha con la posterior destrucción de la nave. "Esto es debido a la falla de la trasmisión de potencia", reiteró.

"En base a lo que la fábrica observó hay varias hipótesis de la falla, que todavía la estamos investigando que son todas en el ámbito de un engranaje que transfiere la potencia. Ese engranaje falló por falta de lubricación, falta de regulación o porque el engranaje haya tenido una falla material y se haya desprendido. Todas esas cosas están en el ámbito de la empresa", añadió.

En este sentido, dijo que la FAU dispuso que se prepara a toda la flota y se hiciera un control de mantenimiento para hacer una análisis más exhaustivo y también se dispuso que las aeronaves que están disponibles vuelvan a volar.

"De ahí se realizó una auditoría interna para ver cuáles fueron los procesos en los cuales llegamos a que este helicóptero en particular tuviera esa falla. De esos procesos se desprende que la parte de la gestión de mantenimiento no fue correcta, lo que hace que el factor humano, o sea, que aquellas personas que estuvieron involucradas en ese proceso en este helicóptero no hicieron las cosas que se tendrían que haber hecho de la mejor forma. Eso, aparentemente, es lo que al final produjo la falla y la emergencia", informó.

"Se tomaron las medidas que corresponde para esto, que la Fuerza Aérea ya las tiene estipuladas, para mitigar la situación y que no vuelva a suceder o por lo menos si sucede no en estos proceso porque hay humanos trabajando y esos procesos consideramos que hay que mejorarlos, se toman las medidas que corresponden y hoy tenemos esta evaluación", añadió.

Luis Heber De León explicó además que el mantenimiento de la nave que se incendió se hizo completo, pero detalló que el problema estuvo en que se puso "mucha tensión" sobre un engranaje y eso provocó la posterior rotura y la falla.

"Eso es lo que suponemos. En base a que sí hubo un error en la gestión de mantenimiento, ahora lo que estamos haciendo es la evaluación final de cambiar los procedimientos, ver si esos técnicos estaban en condiciones, si tenía una supervisión adecuada y eso va a hacer que cambien los procesos para una mejor seguridad. Estos informes ayudan a evaluar lo que pasó y a que esto no suceda más", aseguró.

"El error en este caso particular el factor es humano. Humano no de pilotaje, calculamos que es un error en la gestión de mantenimiento", explicó.

Finalmente, consultado sobre si habrá alguna sanción para aquellos militares que realizaron el acondicionamiento de la nave, le comandante en jefe dio respuesta afirmativa. Dijo que se auditará y que tendrá una parte administrativa y otra donde se evaluará qué pasó.

"La persona era idónea en esto, pero posiblemente esté distraída o haya tenido problemas personales y ahí tuvo una falla. Eso va acompañado de que va a existir una acción administrativa y después se va a hacer una evaluación para que esas personas hagan la operación en mejores condiciones para resolver el problema de las fallas. Se ha incrementado la cantidad de personas para que se puedan hacer los procesos de mejor calidad de la operación de supervisión", señaló.

Finalmente, explicó que en la FAU no manejan los costos tras el accidente, pero indicó que sí manejan que perdieron una nave que hasta ese momento estaba operativa.

"Nosotros teníamos 4 ahora tenemos 3, de las cuales 2 operan en el Congo. Para nosotros es una gran perdida, es una nave que hace desde rescates hasta extinción de incendios. Hoy el Ministerio de Defensa está abocado a la búsqueda de un sustituto de eso para poder mantener las misiones que tiene en el ámbito nacional. Ha sido una gran pérdida y de todo esto lo que se rescata es que aprendimos de la emergencia, que nunca habíamos pensado que eso se hubiese roto, estamos apuntando a solucionarlo y mitigar la situación", finalizó.

