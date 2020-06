Fallas edilicias y sanitarias son los principales problemas del retorno de liceos

Locales

Montevideo Portal

Este lunes comenzó la tercera etapa del comienzo de la educación presencial en nuestro país. Con la excepción del departamento de Treinta y Tres, 33 escuelas, 116 liceos y un total de 256 mil alumnos comenzaron las clases en sus respectivos edificios.

Sin embargo, no todos los liceos y escuelas comenzaron las clases presenciales en su totalidad.

Sobre este asunto dialogó Montevideo Portal con la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), Elbia Pereira, Consultada sobre si hubo alguna escuela que no pudo comenzar la educación presencial, Pereira dijo que, hasta ahora, salvo las escuelas en Treinta y Tres, todos empezaron con normalidad. "Hasta este momento no nos ha llegado ninguna dificultad para el reinicio. Los maestros estaban en las escuelas desde el 1° de junio, entonces tuvieron tiempo para reorganizar los centros. Las escuelas que visitamos hoy estaban en condiciones", aseguró.

En este sentido, la secretaria general de la FUM TEP dijo que "era otro" el escenario que enfrentaron las escuelas que comenzaron este lunes porque tuvieron suficiente tiempo para prepararse. No obstante, el primer comienzo sí fue más complicado porque había dificultades por la falta de tiempo.

Sobre la posibilidad de algún tema edilicio, Pereira dijo: "Que yo sepa no, a no ser que haya sucedido y que nosotros no tengamos la información. Hasta ahora Asociación de Maestros del Uruguay de Montevideo no nos ha informado nada de esto y en el interior tampoco. Sabemos que algunos grupos, por ejemplo, de cuatro años, que podrían reintegrarse hoy, sufrieron alguna situación con las mesas que usaban, porque es un niño por mesa, entonces reduce la cantidad de niños que pueden ir por día, pero todo está en vías de resolverse".

Sobre las principales preocupaciones de los maestros de primaria, Pereira dijo: "Nos preocupan algunos aspectos como es lo que tiene que ver con la asistencia. Te diría que este grupo de escuelas, lo que sabemos hasta ahora, de las que son de la capital y zona metropolitana, la asistencia no fue con los porcentajes que están teniendo las otras escuelas. En estas escuelas se vive con preocupación la asistencia intermitente de los alumnos".

Secundaria:

Por otro lado, el dirigente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades) y miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, Javier Iglesias, dijo a Montevideo Portal actualmente no hay un balance formal porque no se accede a la totalidad de la información. Sin embargo, sí tienen información que es enviada por los núcleos.

"En algunos hay dificultades que, aparentemente, se irían solucionando en el correr de la semana. El liceo 13, que hoy empezó parcialmente, mañana podría tener un comienzo normal con los niveles que hoy no se presentaron. En el caso del Damaso, el comienzo se vio forzado por la acción del Consejo, pero en realidad el núcleo sindical y el colectivo docente sigue sosteniendo que no hay condiciones, a pesar de que hoy estuvieron ahí las autoridades y demás, pero se entiende que no hay condiciones, esencialmente porque faltan auxiliares de servicio que mantengan limpio el liceo", aseguró Iglesias.

Por otro lado, contó que hay casos como los liceos 55 o el 39, donde las clases empezaron parcialmente o no lo hicieron. Estos casos están por fuera del liceo N°2 que no comenzó las clases. Las autoridades suspendieron el retorno debido a un funcionario sospechoso de tener coronavirus, según informó a Subrayado la directora de Secundaria, Jennifer Cherro.

"Tenemos detectados problemas en seis o siete liceos de capital y de otros liceos, que han comenzado parcialmente porque no han podido habilitar todo el local porque tienen salones, por ejemplo, el liceo 49 de Leandro Gómez, que no pueden trabajar porque no tienen ventilación y tienen problemas desde el punto de vista edilicios muy graves. Eso se repite en una gran cantidad de liceo", aseguró.

En este sentido, Iglesias detalló que sólo un liceo que no pudo comenzar en su totalidad por problemas exclusivamente edilicios. "Después, por problemas exclusivamente edilicios prácticamente que ninguno, sino que una combinación de factores. Es decir, combinación de problemas edilicios y problemas de faltas de personal", explicó.

Consultado sobre cuáles son esos problemas edilicios, Iglesias explicó que, en su momento, en algunos liceos, se mandaron a soldar algunas ventanas porque estaban rotas. Ahora, cuando se busca una mayor ventilación de los salones, no se pueden abrir.

Finalmente, Iglesias sostuvo: "Los liceos que tienen salones comprometidos de esa manera lo que hacen es no usar esos salones, pero no hay ningún liceo que tenga todos los salones comprometidos. En realidad, lo que pasa ahí (que pasa en el 49 y en el 9), es que hay determinados salones que no se pudieron habilitar porque no tienen condiciones para eso, pero después, el resto del liceo funciona".

Por último, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, en el marco del comienzo de esta tercera etapa, dijo, en declaraciones recogidas por Radio Uruguay, que este es un día de muchísimos desafíos para el país, pero que hay que valorar este comienzo. "Somos el primer país en Latinoamérica que está volviendo a la presencialidad", afirmó Silva.

Con respecto a los problemas edilicios, Silva aseguró: "Hay situaciones muy excepcionales, que en muchos casos no son como se dicen. Lo importante es que hoy estamos aquí en esta situación. Vieron la cara de alegría de los estudiantes, la organización de los liceos, de las escuelas y de las UTUS, en donde empoderamos a las comunidades educativas para que sean ellas mismas la que diagramen milímetro a milímetro cómo era esta vuelta a la presencialidad y cómo se hacía, se hace y se ha hecho. Con una cuestión que es clave y es fundamental: el respeto a las medidas sanitarias, a las prevenciones que hay q tener y los cuidados, porque con eso y entre todos generamos confianza, que es el requisito fundamental para volver a la presencialidad".

Montevideo Portal