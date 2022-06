Política

Falero sobre isla artificial: "Uruguay no se puede dar el lujo de negarse" tan rápido

Luego de que el director de Planificación de la Intendencia de Montevideo, Luis Oreggioni, manifestara que no ve viable el proyecto privado para construir una isla artificial frente a la rambla de Punta Gorda, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, respondió la resolución de la comuna y dijo que es necesario profundizar y no "comentar una decisión puntal sin analizarla en conjunto".

El secretario de Estado dijo en entrevista con el programa Otra Mañana de Radio Oriental, que entiende que este tipo de iniciativas privadas "generan un interesante desarrollo inmobiliario, laboral y de inversión de privados en el mercado uruguayo, en particular en estas zonas".

"Me parece que debería ser igualmente analizado quizá un poco más en profundidad", sostuvo el ministro.

"No quiere decir que no entienda cual ha sido la premura en primera instancia, que generalmente puede suceder que en la administración pública pueda haber una visión contraria y sin embargo se pueda analizar más en profundidad los pro y los contra para poder intercambiar con los propios inversores y revertir esta situación", afirmó.

El jerarca dijo que en esta instancia "hay una opinión" del Poder Ejecutivo "favorable a dar un paso mas" lo que, según explicó, "no quiere decir favorable al proyecto".

"Yo creo que el Uruguay no se puede dar el lujo de, de forma tan rápida, negarse a un proyecto de desarrollo. Me parece algo apresurado", dijo y afirmó que no se puede dar la negativa al proyecto "cuando ni siquiera se ha presentado un estudio de prefactibilidad".

"Me parece que el Uruguay en ese aspecto siempre ha sido abierto y receptivo a cualquier iniciativa y el trabajo conjunto se hace indispensable para poder tomar definiciones", sostuvo.

Manifestó que es necesario buscar "algún camino de entendimiento para poder analizarlo más en profundidad en todos los aspectos".

"Salvo que ya esté cerrado y tendrán que transmitirle a los inversores que Uruguay no estaría abierto a escuchar o a analizar en conjunto, un proyecto de esta magnitud", aseveró.

Consultado sobre por qué es necesario el aval de la intendencia para el proyecto, dijo, en caso que se lleve a cabo, al transformarse en "un radio más de Montevideo", tiene que "contar con servicios, tener toda la regulación que está prevista dentro de lo que es el gobierno departamental".

"No es que estemos generando un departamento nuevo. En esa línea creo que se necesita vincularlo", argumentó y relaciono el proyecto inmobiliario con el que se impulsa en Colonia del Sacramento. Dijo que en el caso coloniense, se "está avanzando, porque hay buena voluntad por las partes".

"Yo creo que Uruguay necesita implementar, aumentar la población para generar un desarrollo real", dijo Falero. Asimismo, detalló que "para poder generar ese aumento poblacional tenemos que generar infraestructura, servicios (y) adecuar territorios" y afirmó que le "parece una instancia más de otras como la que está sucediendo en Colonia que podría ser bien vista la verdad".

Al preguntársele si se puede avanzar en el proyecto sin el visto bueno de la intendencia dijo: "Yo en primera instancia no lo veo".