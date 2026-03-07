Falck Latam afirmó que cambios en UCM son bajo el “estricto cumplimiento de la normativa”

Locales

La empresa Falck Latam se pronunció luego de los cuestionamientos recibidos por el cambio en la estructura que realizará en la Unidad Coronaria de Emergencia Móvil (UCM).

La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC) aseguró a través de un comunicado que la multinacional a cargo de UCM “lucra con la salud pretende ajustar sobre las y los trabajadores. Los despidos no son otra cosa que una decisión empresarial que prioriza la rentabilidad por encima del empleo”. Esto se dio, luego e que se confirmaran 125 despidos.

Ante esto, Falck Latam emitió un comunicado. Afirmó que los cambios en la estructura implicarían “ajustes y profesionalización en algunas posiciones”, pero que las medidas aplicadas “no están relacionadas con el desempeño de la operación en Uruguay”.

“No se prevén cambios en el área médica ni en el call center encargado de la solicitud/recepción de servicios médicos. Esto nos permitirá mantener el compromiso de la compañía de continuar brindando un servicio de alta calidad, tal como se ha hecho hasta ahora y como se seguirá haciendo en el futuro”, afirman.

Por último, desde la multinacional afirmaron que las modificaciones “se están llevando adelante en estricto cumplimiento de la normativa laboral aplicable”.

