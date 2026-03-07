“Empresa que lucra con la salud”: sindicato criticó duramente despido de personal en UCM

Montevideo Portal
La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC) se pronunció a través de un comunicado en contra de los despidos de los trabajadores de la Unidad Coronaria de Emergencia Móvil (UCM).
Este viernes se anunció que 125 empleados de UCM serán despedidos. Los puestos afectados son administrativos y de enfermería. Esto se debe a que la multinacional Falck Latam, que opera UCM, informó que se encuentra en un plan de reestructura que implica algunos cambios. “Las funciones administrativas serán centralizadas a nivel regional. En Uruguay, la implementación del proyecto implicará ajustes y profesionalización en algunas posiciones”.
Ante esto, UTHC emitió un comunicado. “Una vez más, una empresa que lucra con la salud pretende ajustar sobre las y los trabajadores. Los despidos no son otra cosa que una decisión empresarial que prioriza la rentabilidad por encima del empleo, de las condiciones laborales y de la calidad de la atención que recibe la población”, aseguran.
Además, afirman que esta medida es una “señal clara” de que se quiere imponer un modelo, el cual presenta “menos trabajadores, más precarización y una salud cada vez más subordinada al negocio”.
“La UTHC acompañará todas las acciones que se resuelvan para enfrentar estos despidos y defender el trabajo y la salud del pueblo”, sentencia el comunicado.
Por su parte, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) llevará adelante una asamblea para evaluar la situación y no descarta posibles medidas en protesta de la situación.
