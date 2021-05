Política

Facultad y Sociedad de Veterinaria: “La raza no es factor determinante de la agresividad"

Montevideo Portal

La Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República plantearon su postura con respecto al proyecto de ley sobre perros potencialmente peligrosos presentado por la diputada colorada Nibia Reisch.

"La raza no es un factor determinante de la agresividad canina", plantean ambas instituciones, y agregan que "de acuerdo a los antecedentes nacionales, aproximadamente el 50 % de los eventos agresivos son producidos por perros cruza". La sociedad y la facultad sostienen que si se aprueba el proyecto, se podría convertir "a un animal potencialmente peligroso en uno seguramente peligroso, incluso para sus tutores/tenedores".

El comunicado se publica horas después de que el director del Instituto Nacional de Bienestar Animal, el nacionalista Gastón Cossia, dijera que el proyecto de Reisch generó "alarma pública" e informara sobre la necesidad de ir a la "regulación" de la tenencia de perros y no a la "prohibición".

Ante este planteo, Reisch dijo que "el Instituto Nacional de Bienestar Animal tiene un presupuesto de US$ 3 millones", que "nunca un gobierno destinó tanto dinero a esta temática" y que "Cossia tiene que demostrar que está capacitado para ejercer esa dirección y que sacará el mejor resultado con esos US$ 3 millones". La diputada aseguró en entrevista con 970 Noticias de radio Universal que "acá ya no alcanza con las palabras y hablar lindo", porque "acá se necesitan resultados".

Cumplimiento de la normativa

El proyecto "Perros de Razas Potencialmente Peligrosas" de Reisch, que se encuentra a estudio de la Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, pretende prohibir la cría y tenencia de 15 razas caninas potencialmente peligrosas, entre ellas: pitbull, mastín napolitano, rottweiler, bull terrier y fila.

A propósito de esta iniciativa, la sociedad y la facultad lamentaron "profundamente todas las situaciones en que han participado animales agresivos, y que han tenido como consecuencia lesiones de distinta entidad y hasta pérdida de vidas humanas".

Luego, destacaron que "la profesión veterinaria cuenta con especialistas en comportamiento y bienestar animal" y que "estas capacidades deben ser aprovechadas cuando se consideran iniciativas en temas como el que nos ocupa".

Sobre la cuestión de fondo, ambas organizaciones sostienen que "existe actualmente legislación en la materia que compartimos en general y en particular en lo atinente a los llamados Perros Potencialmente Peligrosos (PPP)". En ese sentido, se menciona la ley N° 18.471, decretos reglamentarios y modificaciones posteriores, decretos y ordenanzas. "Entendemos imprescindible y prioritario buscar los mecanismos para que lo ya legislado tenga cumplimiento efectivo", expresan la sociedad y la facultad.

"La legislación referida establece claramente las responsabilidades y las acciones que deben tomar los propietarios o tenedores de PPP. Resaltamos la reciente creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal, donde la profesión Veterinaria participará en el abordaje de estos temas", agrega el comunicado.

Evidencia científica

La facultad y la sociedad informan que "de acuerdo a la evidencia científica disponible, la agresividad no es una característica de alta heredabilidad, por lo que el ambiente (condiciones de crianza, educación, hábitat y salud de los animales) es lo que determina con mayor grado la presentación de la agresividad como expresión del comportamiento del animal".

"Esas condiciones potencian o inhiben el temperamento natural de los animales, que es congénito y es una característica que sí puede ser racial. Por lo tanto, la raza no es un factor determinante de la agresividad canina", alertan.

En ese sentido, advierten que "el listado de razas considerado en el proyecto no contempla la casuística nacional de eventos de agresividad, y no toma en cuenta a otras posibles razas, ni cruzas".

"A modo de ejemplo, y de acuerdo a los antecedentes nacionales, aproximadamente el 50 % de los eventos agresivos son producidos por perros cruza. Por lo tanto, reafirma el hecho de la inconveniencia de legislar atendiendo a la raza de los animales", sentencian.

"Tal como está planteado en los artículos 3º y 4º del proyecto de ley, se condenaría a los perros pertenecientes a esas razas a un régimen de reclusión, con el único argumento de su posible conducta agresiva. Esas condiciones de vida, sin una correcta y sana sociabilización, seguramente atentaría sobre la salud emocional y física de los animales, contradiciendo las prácticas de bienestar animal y tenencia responsable, y afectarían el comportamiento, convirtiendo a un animal potencialmente peligroso en uno seguramente peligroso, incluso para sus tutores/tenedores", sostienen.

"Promovemos las conductas de tenencia responsable y bienestar animal, la necesidad de un adecuado control de la población canina en el país y la imprescindible identificación de todos los perros relacionándolos con sus tutores/tenedores o criadores, de acuerdo a lo ya establecido en la legislación vigente. La profesión Veterinaria, desde el enfoque de UNA SALUD, reivindica su vocación y compromiso en la búsqueda de soluciones a problemas que comprometen a la Salud Pública", concluyen la facultad y la sociedad.

Montevideo Portal