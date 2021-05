Reisch: "Cossia tiene que demostrar que está capacitado para dirigir Bienestar Animal"

Política

La diputada colorada Nibia Reisch, autora del proyecto de ley que pretende prohibir la cría y tenencia de 15 razas caninas potencialmente peligrosas (entre ellas, pitbull, mastín napolitano, rottweiler, bull terrier y fila), le contestó al director del Instituto Nacional de Bienestar Animal, el nacionalista Gastón Cossia, quien aseguró que el instituto no irá por ese camino. A su entender, se debe recorrer el camino de la "regulación" y no el de la "prohibición", dijo Cossia la semana pasada. El ex diputado blanco dijo que el proyecto de Reisch había generado "alarma pública".

En entrevista con César Bianchi en 970 Noticias (de 970 Universal), Reisch negó que su proyecto de ley haya creado alarma pública. Además, mencionó el caso de un productor rural en Colonia que ha sufrido reiterados ataques de jaurías de perros a su ganado, y ayer lunes cargó dos ovejas atacadas por perros y las exhibió en la plaza central de Carmelo, para evidenciar el daño sufrido.



"Se creó conciencia de un tema, hay una problemática que existe. Se visibilizó. Hacía mucho que no se hablaba de esto. Ahora le sumo el tema de la jauría (de perros) contra el ganado y contra los lanares. Y por decir eso, no estoy creando alarma pública. Estoy alertando de una realidad que Cossia ya conoce, porque ya vino a la casa de este productor damnificado, pero lamentablmente, hasta el día de hoy, siendo el director del Instituto Nacional de Bienestar Animal no le ha dado una solución", sostuvo.



"Pasan los días, siguen las muertes de los lanares a manos de perros, y quien está a cargo del Instituto de Bienestar Animal no le ha dado una solución. Entonces, como representante nacional, cuando detecto que existen algunos problemas importantes con pérdidas de vidas humanas o pérdidas de otros animales -los terneros y las ovejas también son animales, ¿no?-, digo que de eso también se tiene que ocupar Cossia. Yo puse el tema sobre la mesa. Este productor perdió más de 10.000 dólares en valor carne, y en genética, perdió más de 110.000 dólares, más todo el tiempo que invirtió en mejoramiento genético", estimó. "¿Cómo este productor no se va a sentir desestimulado cuando ve que el gobierno no reacciona, no le da soluciones y no puede controlar esto?"



La diputada Nibia Reisch dijo que se basaba en legislación comparada de otros países -como Israel, algunos estados de Estados Unidos o "países escandinavos"-, así como en un informe técnico de la Academia Nacional de Veterinaria, para plantear la prohibición de cría y tenencia de perros potencialmente peligrosos. Estas medidas y una efectiva campaña de castración de perros serían el camino correcto, dijo.



Y volvió a la carga contra Cossia. "El Instituto Nacional de Bienestar Animal tiene un presupuesto de tres millones de dólares. Nunca un gobierno destinó tanto dinero a esta temática. Entonces, Cossia tiene que demostrar que está capacitado para ejercer esa dirección y que sacará el mejor resultado con esos tres millones de dólares. Acá ya no alcanza con las palabras y hablar lindo, acá se necesitan resultados".