Facultad de Química considera inaceptable dichos de Cipriani sobre químicos farmacéuticos

La Facultad de Química de la Universidad de la República (UdelaR) emitió un comunicado en rechazo a las declaraciones del presidente de ASSE, Leonardo Cipriani del pasado domingo.

Cipriani dijo entrevistado por El País que al ingresar a ASSE se encontró con personas "no capacitadas" dirigiendo hospitales, entre ellos, una química farmacéutica.

"No eran médicos, no tenían capacidades en administración y tampoco eran licenciados en enfermería. Me encontré con una química farmacéutica dirigiendo un hospital. Yo aplaudo la idea de Marcos Carámbula, que empezó con la profesionalización, pero esto no se limita a hacer concursos. Nosotros elegimos profesionales de primer nivel", agregó al citado medio.

Desde la facultad señalan que "es inaceptable la referencia pública a una profesión universitaria de esa manera, en concreto en este caso, cuyos egresados corresponden a nuestra facultad, ya que menoscaba su prestigio, pone en dudas la calidad de sus conocimientos y debilita injustamente su posición dentro de la sociedad uruguaya".

Además, sostienen que las afirmaciones de Cipriani "descalifican" a los egresados profesionales químico farmacéuticos "con el agravante que quien la pronuncia ocupa un alto cargo dentro de la institucionalidad de la salud en el país y por tanto la injuria causada es muy pronunciada y de imprevisibles consecuencias".

En ese sentido, el Consejo de la Facultad de Química se solidarizó con los egresados químicos farmacéuticos y apela "a la sensibilidad del doctor Cipriani para que corrija públicamente este agravio, injusto e infundado".

Por último, invitan al presidente de ASSE a la institución "para ponerlo al tanto del rigor en la docencia que se imparte" en el servicio universitario para asegurar que los profesionales "se desempeñen con seriedad, calidad y ética en su vida laboral, para tranquilidad y beneficio de nuestra sociedad".

Tras críticas de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay sobre sus dichos, Cipriani expresó en su cuenta de Twitter que sentía "mucho respeto por los químicos farmacéuticos".

"No desconocemos su capacidad de gestión y el ocupar cargos de alta dirección en instituciones del rubro de la salud para lo cual están bien formados. Son parte primordial del equipo de salud", sostuvo el presidente de ASSE.

"En la entrevista me referí a un hospital de ASSE en concreto, el cuál estaba dirigido por un químico farmacéutico que concursó, el cuál consideramos que presentaba fallas en la gestión", agregó sobre la nota en el citado matutino.

Cipriani dijo que "en el proceso de profesionalización de los hospitales de ASSE" considera que "el cargo de director debe ser ocupado por médicos o licenciados en Enfermería, especialistas en gestión de salud, debido al diseño de sus carreras de estudio. Concursando los mismos. Despolitizando".

"Estamos a las órdenes para reunirnos si lo consideran para intercambiar opiniones que considero nos enriquece, o aclarar malos entendidos", aseguró.

