Químicos farmacéuticos: dichos de Cipriani “carecen de fundamento” y son “inadmisibles”

El presidente de la Administración de Servicios del Estado (Asse) dio a conocer este domingo con la situación que se encontró una vez que ingresó como presidente del organismo. En ese sentido, dijo que Asse "es como tener una casa de diez hectáreas de jardín".

"Cuando terminas de cortar el pasto, ya creció del otro lado. Lo que está faltando es un proceso de profesionalización de las direcciones. Me encontré con personas no capacitadas dirigiendo hospitales", indicó en entrevista con El País.

"No eran médicos, no tenían capacidades en administración y tampoco eran licenciados en enfermería. Me encontré con una química farmacéutica dirigiendo un hospital. Yo aplaudo la idea de Marcos Carámbula, que empezó con la profesionalización, pero esto no se limita a hacer concursos. Nosotros elegimos profesionales de primer nivel", agregó.

Los dichos sobre la química farmacéutica no cayó del todo bien en la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay (AQFU). A través de un comunicado, la organización expresó "asombro, preocupación e indignación" por las declaraciones de Cipriani. En tal sentido, aseguran que la afirmación de que un químico farmacéutico no puede manejar un hospital es "inadmisible" y "carente de fundamento".

Asimismo, aseguran que Cipriani fue en "desmedro del alcance y capacidad de la profesión", sin justificación y solamente atribuible a "un profundo desconocimiento". "Sus declaraciones descalifican y ofenden a todo colectivo de profesionales que se desempeñan en diferentes instituciones, en diferentes roles, incluidos muchos de ellos de alta dirección y gestión", afirma el comunicado.

"Es preocupante como el presidente de la institución de salud más grande del país, ignore que los posgrados de Gestión de Sistema de Salud están previstos no solo para médicos, licenciados en Enfermería, sino que tiene como alcance otros profesionales de la salud, entre los cuales se encuentran los químicos farmacéuticos, cuya carrera de grado es parte de la Universidad de la República", agregan.

Además, indican que las declaraciones de Cipriani "desconocen la realidad y capacidad de un profesional excelente y naturalmente formado para la gestión".

Finalmente, el comunicado recuerda a la población que los químicos farmacéuticos son profesionales especializados en los medicamentos y su uso, gestionan servicios de farmacia, claves para la atención y mejora de la salud de los pacientes.

"Con un expertise destacado para la gestión, los químicos farmacéuticos formados específicamente para el fin, podemos gestionar servicios de salud y ser directores de los mismos", concluye el comunicado.