FA tildó de “sinsentido” interpelación de Fratti por María Dolores: “Cumple con la ley”

La bancada de Senadores del Frente Amplio (FA) aseguró que “es un sinsentido” la interpelación que se realizó este miércoles al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores por US$ 32,5 millones por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).

En conferencia de prensa, el senador oficialista Daniel Caggiani aseguró que los legisladores del FA respaldan al secretario de Estado y su equipo “porque no solamente están cumpliendo con la ley, sino que están cumpliendo con un compromiso de campaña que asumió” el actual partido de gobierno de “capitalizar” al INC “con 25.000 tierras”.

“Estas son las primeras 4.400 que va a comprar el INC en este quinquenio y, sin duda, para nosotros se cumplieron todos y cada uno de los mecanismos legales, constitucionales y normativos para que esta compra llegue a las manos de los más desposeídos”, manifestó el legislador.

A su vez, enfatizó también que la producción lechera “es una de las prioridades” que la actual administración “definió que quiere fortalecer, trabajar y dinamizar”.

Así, insistió en que la compra de la estancia “se inscribe en eso”.

“Para nosotros no solamente es un compromiso de campaña que estamos asumiendo, es una ley que estamos aplicando, sino que es un sinsentido esta interpelación”, sintetizó el senador.

En tanto, Caggiani manifestó que esta comparecencia “parece inscribirse” en lo que Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional y “aparentemente líder de la oposición” —según el frenteamplista—, definió el pasado domingo de “trancar todo” lo que haga el oficialismo.

A esto se le suma la comisión preinvestigadora que se impulsó en la Cámara de Diputados por un legislador colorado por la compra de María Dolores y también la futura interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por dar de baja al proyecto Neptuno.

“No solamente es un sinsentido, sino que es parte de una estrategia que se está terminando de acicalar en las oposiciones, y parece que al gobierno ni un vaso de agua. Eso, sin duda, es muy complejo; no solamente no compartimos, sino que no lo practicamos cuando fuimos oposición”, concluyó el senador del FA.

