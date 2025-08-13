Diputados posterga interpelación a Ortuño tras “idas y vueltas” con el gobierno

Política

La interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, originalmente especulada para este jueves, será postergada para el martes 19 de agosto.

El diputado colorado Conrado Rodríguez confirmó a Montevideo Portal que este miércoles presentarán la moción de interpelación a Ortuño, que será fundamentada por su correligionario Walter Cervini. La convocatoria será para el próximo martes 19 a las 10:00 horas, según lo coordinado entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, y el jerarca de la cartera.

Rodríguez explicó que la decisión se tomó luego de “idas y vueltas” con el gobierno y con el Frente Amplio, que, en un principio, planteaba que la sesión fuera este jueves. La fecha fue postergada para evitar que coincidiera con la interpelación en el Senado al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, la cual se realizará este miércoles.

“Nos parecía mejor que las interpelaciones estuvieran espaciadas, porque ponerla al día siguiente implicaba una menor atención por parte de la ciudadanía”, sostuvo el colorado.

Por otro lado, el coordinador de la bancada nacionalista, Juan Olaizola, apoyó la moción propuesta por los colorados e indicó que la interpelación será presentada y votada en una sesión extraordinaria, y que, en esa misma instancia, quedará fijada la comparecencia de Ortuño.

En la interpelación se abordarán los motivos para cancelar el Plan Neptuno, el nuevo proyecto de abastecimiento de agua para la zona metropolitana, las consecuencias jurídicas de revertir un contrato ya firmado y el riesgo de depender únicamente del río Santa Lucía como fuente, adelantó Rodríguez.

Según Rodríguez, la sesión permitirá que las autoridades “contesten e informen a la ciudadanía” sobre los fundamentos de la decisión y sus implicancias a futuro.