FA prevé "medidas parlamentarias" si Interior no investiga denuncias policiales

La senadora del Frente Amplio (FA), Liliam Kechichian, fue entrevistada por el programa Quien es quien de Diamante FM. Allí, se refirió a las 50 denuncias policilaes que su fuerza política presentó esta semana y que pidió que el Ministerio del Interior "investigue de urgencia". El presidente Luis Lacalle Pou se refirió a este hecho y se preguntó si el FA tiene algo contra la policía e instó a que "entreguen a Fiscalía" lo que tengan.

Consultada al respecto, Kechichian sostuvo que hay una "campaña deliberada" para enfrentar con la policía a quienes promueven la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). En respuesta, la senadora recordó los logros que el FA alcanzó en materia policial durante sus gobiernos: aumentar el presupuesto un 132 %, multiplicar por tres los salarios, tecnificar, mejorar las comisarías y permitir un ingreso democrático en la formación policial, según relató. Por todo eso, "no se puede decir que somos una fuerza política que queremos enfrentarnos a la policía", enfatizó.

En tanto, Kechichian insistió en que las 50 denuncias que el FA presentó "ya están hechas" y es el Ministerio del Interior quien tiene que investigar. "En todo caso, si hay delitos internos, juzgarlos, sumariarlos y, si se considera que puede haber un delito penal, ir a Fiscalía", comentó la exministra de Turismo.

De esta manera, el periodista le consultó qué sucedería si pasa el tiempo estipulado por el FA para abocarse a este tema; si pasa un mes y la cartera no investigó, el FA "tomará algunas medidas parlamentarias, sin duda", apuntó Kechichian y aclaró que no pudo decir cuáles, ante la repregunta de si prevén interpelar al ministro Luis Alberto Heber. "Es grave que no se investigue, (el ministerio) no puede no hacerlo. Debe investigar, que es lo que no ha hecho", subrayó la legisladora.

Finalmente, remarcó que si no se investigara en estas denuncias "sería un episodio grave" y "por lo menos se le perdería la confianza" al ministro.

