FA prepara llamado a ministros al Parlamento por tarifas, educación, Marset y Astesiano

Los integrantes del Frente Amplio en la Comisión Permanente del Parlamento preparan una nueva convocatoria de ministros al legislativo por la trama de pasaportes falsos que incluye al excustodio presidencial Alejandro Astesiano y la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Además la oposición también procura una convocatoria a ministros por el ajuste de tarifas que rige desde enero de 2023, anunció en diálogo con El País el senador Sebastián Sabini (MPP). El legislador afirmó que en el caso de UTE "podría haber" existido "una rebaja", al tiempo que el descenso de la nafta y el gasoil "podría haber sido mayor".

El Frente Amplio también convocará a jerarcas vinculados a la enseñanza. La oposición cuestiona la reforma educativa que impulsa el Poder Ejecutivo.

Los legisladores definirán el listado de ministros a convocar durante el receso parlamentario en una reunión el 13 de enero.

Verano intenso



Consultado por Montevideo Portal, Sabini dijo que todavía no fue definido si los llamados serán en régimen de interpelación o de comisión general, pero enfatizó que la idea del Frente Amplio es que sea un verano “de trabajo intenso” en el Parlamento.

En relación al caso de Marset en particular, el senador del MPP señaló que en el último mes surgieron nuevos datos sobre los que la oposición aún no tuvo detalles oficiales del gobierno. Aunque todavía no está definido por la bancada opositora, el legislador afirmó que existe “una posibilidad muy grande” de volver a pedir la convocatoria al ministro del Interior Luis Alberto Heber y al canciller Francisco Bustillo.

“Sobre todo en el último mes han salido noticias sobre el tema de Marset, tanto declaraciones de senadores, exsenadores, funcionarios de cancillería como también notas de prensa en torno a los informes internos de los ministerios que realmente entendemos que ameritan una explicación”, dijo Sabini a Montevideo Portal.

“Además la propia renuncia de Carolina Ache marca que hay responsabilidades y que se están asumiendo algunas. Pero a nuestro entender todavía no se tomaron todas las que se deberían tomar”, agregó.

En relación al incremento de tarifas, el senador puntualizó que, desde su punto de vista, en el caso de la energía eléctrica UTE tenía posibilidad de utilizar las ganancias a partir de la exportación de energía.

Sobre la enseñanza, dijo que una de sus mayores inquietudes está en la reducción de la elección de horas en formación docente, porque si los maestros técnicos no eligen horas para ese subsistema puede generarse "una cascada".

Últimos llamados



El ministro del Interior, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, fueron convocados el 12 de octubre al Parlamento en régimen de comisión general.

Heber y el canciller Bustillo fueron en agosto interpelados por la entrega del pasaporte a Marset cuando el narcotraficante estaba detenido en Dubái.

