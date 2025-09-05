FA por caso Morosini: “La forma más extrema de violencia basada en género y patriarcal”

Política

El Frente Amplio (FA) emitió un comunicado por el caso de Andrés Morosini, el hombre que raptó a sus dos hijos de 2 y 6 años, cuyos cadáveres fueron hallados en Río Negro este viernes. Ante la noticia de la muerte de Alfonsina y Francisco, la fuerza política expresa su “solidaridad y acompañamiento” a su madre y a toda la familia.

El partido oficialista asegura que estos sucesos “constituyen la forma más extrema de la violencia basada en género, machista y patriarcal”.

Además, sostiene que “evidencia de manera clara lo que es la violencia vicaria”. El FA recuerda que ya son tres las muertes en lo que va del año. “Esto exige una respuesta integral y sostenida por parte del Estado. Nos interpela a todas y todos y nos obliga a redoblar esfuerzos en la construcción de un país libre de violencias hacia mujeres, infancias y adolescencias desde una mirada transversal”, insiste en el texto difundido en la tarde de este viernes.

“Al mismo tiempo, este hecho pone en evidencia otra cara de las desigualdades estructurales: las barreras que persisten en el acceso al derecho y a la Justicia. Como fuerza política, tenemos la convicción de que el Estado debe hacerse presente y asumir su responsabilidad en la prevención, protección y reparación frente a estas violencias. No podemos permitirnos que un sistema de derecho y de justicia atravesado por las relaciones patriarcales que estructuran la sociedad atienda en función de las condiciones materiales de quienes denuncian. El acceso a la justicia es un derecho de todas y todos, responsabilidad que asumiremos desde nuestra militancia para que se cumpla efectivamente”, asevera el FA.

En esta línea, insiste en que es “imprescindible contar con un compromiso” del Estado que incluya “esfuerzos educativos y sociales y que disponga de los recursos necesarios para proteger la vida” de niños, niñas, adolescentes y mujeres en todo el territorio nacional. A esto, le añade la “urgencia de trabajar” sobre la especialización de todo el personal policial en violencia basada en género.

“Con la convicción de siempre, afirmamos: no podemos ser indiferentes. Nuestro compromiso es construir un Uruguay más igualitario, donde mujeres, infancias y adolescencias puedan vivir libres de violencia y en paz”, concluye el comunicado del FA.

Tal como informamos, los cadáveres de Morosini y sus hijos, Alfonsina y Francisco, estaban dentro del auto del hombre, a tres metros de profundidad en el cauce del arroyo Don Esteban. Desde la tarde de ayer jueves, las búsquedas se habían concentrado en ese sector, ubicado sobre la ruta 20, cerca de Young.

