FA planteó debatir dichos de Bianchi en Junta de Montevideo y blancos se retiraron de sala

Política

Montevideo Portal

La bancada de ediles del Frente Amplio planteó tratar con asunto político debatir en la Junta Departamental de Montevideo las expresiones realizadas por la senadora Graciela Bianchi sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que provocó un pedido de disculpas por parte del gobierno uruguayo al español.

“Planteamos como asunto político debatir sobre las expresiones de la vicepresidenta en funciones Graciela Bianchi; toda la Bancada del Partido Nacional se retiró de sala. Los entiendo, es una vergüenza y un papelón difícil de defender. El Partido Colorado se quedó en sala”, informó a través de su cuenta de Twitter el edil frenteamplista Claudio Visillac.

Por su parte, el presidente de la Junta y también edil del FA Nicolás Lasa confirmó a Montevideo Portal que los ediles del Partido Nacional “se fueron y no volvieron”.

En tanto, el edil del Partido Nacional Diego Rodríguez dijo que “el tema es que muchos ediles juegan a ser senadores cuando no lo son y utilizan el Parlamento de Montevideo para discutir cuestiones políticas nacionales, cuando se deberían discutir temas departamentales”.

“Ya no son más gobierno y se quedaron con ganas de serlo. No asumen que su gobierno es el departamental de Montevideo, no el nacional. Nosotros muchas veces queremos debatir temas montevideanos y el FA no abre el debate, no lo quiere conversar”, justificó Rodríguez la reacción de los ediles blancos.

Según supo Montevideo Portal, el planteo de asunto político por parte del curul Visillac fue propuesto después de que se habían tratado los asuntos del día previstos para el pleno de la Junta.

La senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi fue cuestionada —tanto por la oposición como por el oficialismo— luego de que la Cancillería de España citara a la embajadora uruguaya en Madrid, Ana Teresa Ayala, por sus declaraciones en redes sociales.

Bianchi, en su cuenta de Twitter, citó un posteo del exfiscal de Corte Jorge Díaz y agregó: “Debe leerse: con el PSOE [Partido Socialista Obrero Español] se tiene asegurado la financiación y los valores de las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense, iraní, el terrorismo de la ETA, y el separatismo catalán que quiere terminar con España. Un lujo de opción. Pero ganó el PP [Partido Popular]”.

Planteamos como Asunto Político debatir sobre las Expresiones de la Vice Presidenta en funciones Graciela Bianchi; toda la Bancada del Partido Nacional se retiró de Sala. Los entiendo, es una vergüenza y un papelón difícil de defender. El Partido Colorado se quedó en sala. pic.twitter.com/exyNjOWJul — Edil Claudio Visillac (@ClaudioVisillac) July 27, 2023

Montevideo Portal