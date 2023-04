FA plantea que campaña de bien público sobre baja de impuestos “ofende la inteligencia” 

Política

“No es pertinente. Su ejecución es de mala calidad y no resiste el menor análisis”, criticó el diputado Gustavo Olmos.

Montevideo Portal

Tras la decisión del Poder Ejecutivo de realizar una campaña de bien público amparada en la ley de medios y denominada “Baja de impuestos”, el diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos utilizó la media hora previa de la sesión de la Cámara Baja este martes para criticar la iniciativa del Gobierno.

Previamente, el legislador de Fuerza Renovadora había cuestionado y citado la normativa en la red social Twitter: “Ley 19.307: campañas de bien público pueden ser ‘sobre ‘temas tales como salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, seguridad vial, derechos humanos y combate a la violencia doméstica y la discriminación’. Ni con calzador entra propaganda disfrazada”.

Ley 19.307: campañas de bien público pueden ser "sobre temas tales como salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, seguridad vial, derechos humanos y combate a la violencia doméstica y la discriminación" Ni con calzador entra propaganda disfrazada. pic.twitter.com/iNikCuYp0i — Tato Olmos (@tato_olmos) April 14, 2023

Este martes, en el plenario Olmos volvió a referirse al tema y señaló “que es muy difícil argumentar que comunicar una rebaja de impuestos” tenga que ver con alguno de los temas a los que refiere la ley.

“Por si eso fuera poco, la campaña que comenzó a difundirse en los medios ofende nuestra inteligencia”, dijo Olmos, que detalló uno de los spots en particular: “En el primero habla Juan José Ciurkinas, nos cuenta que vive en Belvedere, que está jubilado y va a pasar a pagar un 60% menos de IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social). Y va a destinar esos ahorros a hacer unos arreglos y pintar la casa”.

Olmos recordó que para que “el buen amigo Jua José pague un 60% menos de IASS tiene que cobrar una jubilación de aproximadamente $55.000”.

“Ante de los cambios le quedaban en la mano $ 54.028 y ahora le están quedando $ 54.594. Su jubilación mejoró 1, 05% con esta medida ($ 566). Pero en los primeros tres años de gobierno su jubilación se deterioró un 2,8%. Cayó $ 1.500. Cuando Juan José quiera destinar esos ahorros a pintar la casa es importante que sepa que, para comprar 20 litros de pintura interior, que es lo que precisa para pintar una casa de 50 metros cuadrados, va a necesitar el ahorro de 16 meses de jubilación”, ejemplificó Olmos en referencia a uno de los tres spots.

Y finalizó: “La campaña no es pertinente, fuerza la ley de medios para lo que no está pensada, pero además su ejecución es de muy mala calidad y no resiste el menor análisis”.

En la resolución firmada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se señala que “conforme a lo establecido en la norma legal y a la materia que refiere la campaña de bien público de que se trata, se considera relevante la difusión pública, por lo que corresponde autorizar la precitada campaña”.

Por su parte el artículo dos señala: “En el presente caso, los 15 minutos diarios de difusión a que refiere la norma legal habilitante se fraccionarán en los espacios, segundos/minutos y horarios según las pautas que se agregan en Anexo adjunto y que se considera parte integrante de la presente Resolución. Los referidos spots no deberán repetirse en una misma tanda”.

Campaña Bien Público by Montevideo Portal on Scribd

Montevideo Portal