FA interpelará a Arbeleche y Bustillo por “uso irresponsable de recursos” en Salto Grande

Política

Montevideo Portal

El Frente Amplio promoverá una interpelación en la Cámara de Diputados a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y al canciller, Francisco Bustillo, por la gestión de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, en la que la oposición acusa al gobierno de clientelismo ante las designaciones directas en el organismo.

La intención de la oposición es que también comparezca el presidente de la CTM, el nacionalista Carlos Albisu.

El interpelante será el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Nicolás Viera. El legislador afirmó en una rueda de prensa que desde la oposición están “muy preocupados por el uso que se le da a los recursos” por parte de la CTM de Salto Grande.

Según sostuvo, existen irregularidades tanto “en el ingreso de personal de particular confianza, cuando no lo son”, y también por “uso irresponsable de los recursos”. El diputado afirmó que hubo 35 puestos donde ingresó personal de particular confianza, que debían haber sido sometidos a concurso.

“Los indicios marcan que bajo esta administración estén ingresando funcionarios donde, la gran mayoría por no decir casi todos, tienen una filiación política partidaria y un rol militante, tanto dentro del Partido Nacional en el sector Aire Fresco, como dentro del Partido Colorado en el sector Vamos Salto que conduce el senador Germán Coutinho”, dijo.

El legislador señaló que la CTM tiene un presupuesto base de $ 744 millones, y a través de dos partidas incrementales se le incorporan $ 400 millones más. “El uso de esos $ 400 millones a través de dirigentes políticos que accionan en el territorio para sacar rédito militante es la preocupación que nos genera”, añadió.

La resolución de ingresar la moción de interpelación fue comunicada por la oposición luego de que este martes el presidente, Luis Lacalle Pou, dijera que el presidente de la CTM, Albisu, es una persona de su “confianza”, aunque el mandatario señaló que desde el gobierno estudian si hubo “una exageración en el tipo de contratos y en la forma que han ingresado”.

El diputado Viera dijo que no ve que el apoyo del presidente a Albisu “tenga demasiado sustento”.

Montevideo Portal