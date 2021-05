FA: el accionar de Arbeleche y Alfie estuvo por fuera de “los mínimos de ética pública”

Política

Montevideo Portal

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) emitió una declaración sobre la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, tras escuchar el informe del miembro interpelante, el diputado Gonzalo Civila, y del coordinador de la bancada, Carlos Varela.

La Mesa Policía del FA consideró que, al ser Arbeleche y Alfie "los principales responsables" de la política económica y fiscal del gobierno, "resulta un claro apartamiento de los mínimos de la ética pública exigibles a ambos jerarcas que la primera le haya otorgado un beneficio fiscal al segundo". Además, se consideró que en esta resolución se expuso "a funcionarios subalternos involucrados en el proceso de evaluación de la solicitud".

El FA también criticó que este fue "un acto de gobierno que solo se conoció por ser publicado por un medio de prensa semanas después de haberse adoptado la resolución".

"Este hecho se torna más grave en el actual contexto de profunda crisis y de políticas de ajuste que ejecuta el Gobierno, con los jerarcas antes mencionados como principales impulsores y voceros. Dicha política se caracteriza por el incremento de impuestos y tarifas, la rebaja de salarios y pasividades, el drástico recorte del gasto y la inversión publica, y el mayor enriquecimiento de los denominados 'malla oro', lo que ha tenido como consecuencia un notorio aumento de la desigualdad, el desempleo y la pobreza", apuntó la Mesa Política del FA.

En este sentido, se señaló que "la lupa y la tijera que se aplican sobre el gasto público que permitiría mejorar las condiciones de vida de las mayorías, no parecen valer cuando se trata de sectores privilegiados y de los propios gobernantes".

Además, el FA criticó que durante la interpelación "la ministra no respondió la mayoría de las preguntas" que le realizó Civila, "no haciéndose cargo de su responsabilidad política al no usar la facultad que surge de su competencia de no otorgar beneficios fiscales a un alto jerarca del gobierno en razón de las implicancias que surgen de esa decisión".

Además, el FA señaló que "se faltó a la verdad" cuando se dijo que Alfie "había solicitado el beneficio previo a conocer que ocuparía un alto cargo en este gobierno", porque la solicitud de la exoneración fiscal se hizo el 13 de diciembre de 2019 y Alfie "se reunió diez días antes" con Luis Lacalle Pou, por entonces presidente electo, "y declaró que se le había ofrecido integrar el equipo de gobierno".

Aparte, el FA criticó que "no se aclaró en ningún momento durante el transcurso del debate si el presidente de la república estaba o no en conocimiento de la gestión del economista Alfie o de la decisión de la ministra de Economía y por qué razón, recién una vez que la noticia se hizo pública, entendió 'inconveniente' el otorgamiento del beneficio".

Montevideo Portal