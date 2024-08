FA debe “decir cuál es el rumbo”, dijo Delgado sobre plebiscito de seguridad social

Elecciones 2024

Montevideo Portal

El candidato del Partido Nacional Álvaro Delgado criticó al Frente Amplio (FA) por la postura que tomó en torno al plebiscito que impulsó el Pit-Cnt en busca de una reforma constitucional sobre algunos puntos del sistema de jubilaciones y pensiones. La oposición había dado “libertad de acción” a sus respectivos sectores para esta iniciativa.

“La verdad, creo que ninguno de los dos candidatos del FA, la fórmula, podía permitir que [la fuerza política] dé libertad de acción en este tema. Los partidos que aspiran a ser gobierno también tienen la responsabilidad de decirle a la gente cuál es el rumbo”, manifestó el exsecretario de Presidencia este sábado, durante un acto del sector D Centro.

Así, Delgado se refirió al hecho de que la candidata a vicepresidenta por el FA, Carolina Cosse, recientemente anunció que no votará a favor de la iniciativa. “La propuesta actual no ha logrado, hasta ahora, concitar los consensos colectivos que son, a mi modo de ver, el marco al que debemos aspirar en temas de tal relevancia. Por eso, y en estas condiciones, manifiesto que no voy a votar la papeleta propuesta”, manifestó en un comunicado algunos días atrás.

“Lo voy a decir con mucha honestidad: yo, como candidato del Partido Nacional, en un tema como este, en mi posición, dicho de antemano, donde se juega el Uruguay del futuro, [si] el partido no me acompaña yo no soy candidato”, argumentó Delgado al hacer uso de la palabra este sábado. De esta manera, le exigió a la fórmula del Frente Amplio que “sea clara” con respecto a este tema.

A su vez, aseguró que invitará tanto a Cosse como al candidato de la oposición de cara a octubre, Yamandú Orsi, a que firmen el documento que los otros candidatos de la coalición de gobierno ya suscribieron. “Creo que está buena la señal que todos los partidos políticos firmen el mismo documento, diciéndole a la gente cuál es el rumbo”, concluyó Delgado.

Orsi ya había declinado apoyar ese texto, alegando que “el diálogo” en torno al plebiscito de la seguridad social “debe estar guiado por la franqueza y ajeno a los intereses inmediatos de una campaña electoral”.

Montevideo Portal