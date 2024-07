¿Cuál fue la respuesta textual de Orsi a Mieres para no firmar contra el plebiscito?

Elecciones 2024

El candidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, reivindicó su posición sobre no firmar la declaración conjunta que rubricaron este jueves los candidatos de la coalición multicolor contra el plebiscito de la seguridad social.

Aunque Pablo Mieres explicó las razones que esgrimió el frenteamplista para no estar presente y firmar la declaración, el candidato presidencial colorado, Andrés Ojeda, cuestionó la ausencia de Orsi.

“A mí no me cerró mucho. El documento no tiene ninguna referencia a la ley. Yo creo que la razón central por la que no viene es para no tener un lío con el Pit-Cnt, que es realmente quien manda en esto. Hoy el Pit-Cnt representa una fuerza política mucho más importante que el FA”, agregó Ojeda.

Ante estos dichos, Montevideo Portal accedió a la respuesta textual que envió Orsi al exministro de Trabajo, argumentando por qué no firmaba la declaración en conjunto.

A continuación, el texto completo: “Estimado Pablo, sabrás que creo firmemente en el diálogo permanente entre todos los partidos como forma de fortalecer la convivencia democrática, pero también creo que ese diálogo, para ser genuino y fructífero, debe estar guiado por la franqueza y ajeno a los intereses inmediatos de una campaña electoral.

Por tanto, sabrás que mi posición, y la de mi fuerza política, no concuerda con la ley de reforma del sistema previsional aprobada por este gobierno de coalición, que tú también integrás. Y sabrás, también, que nuestro programa se plantea revisar esa ley a través de un diálogo social que escuche genuinamente la voz de los distintos actores del sistema.

Mi posición sobre el plebiscito es de público conocimiento, pero mal podría aceptar una invitación que, en esencia, deja inalterada una ley que el Frente Amplio no comparte”.

Este jueves, los presidenciables del Partido Nacional, del Partido Independiente, de Cabildo Abierto y del Partido Colorado suscribieron una declaración en conjunto contra el plebiscito de la reforma de la seguridad social. El documento consta de cinco argumentos en contra de la iniciativa para reformar la Constitución y que será sometida a votación el próximo 27 de octubre.

