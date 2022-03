Política

FA criticó a alcalde de Lascano, que no debatirá con el de La Paloma por ser cuadripléjico

El Frente Amplio (FA) en Rocha rechazó las declaraciones del alcalde de Lascano, el nacionalista Víctor Larrosa, que dijo que no debatiría con el alcalde frenteamplista Víctor Sergio Muñiz “por su situación de discapacidad física”.

El objetivo del debate era intercambiar en el marco de la campaña por el referéndum sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

“Yo no voy a debatir porque para hacerlo tendría que ser otro alcalde, y no quisiera confrontar con Sergio Muñiz que es el alcalde de La Paloma. Primero porque somos amigos, soy amigo de su padre, e independientemente de eso sabemos su situación”, dijo Larrosa en un acto por el no el pasado domingo, en declaraciones consignadas por Nueva Radio Lascano.

A partir del minuto 3.28 del siguiente video puede verse el fragmento mencionado:

Hace casi 19 años, el 30 de agosto de 2003, Sergio Muniz se zambulló en una playa en Tenerife, España, y el golpe le provocó una fractura en la cuarta vértebra.

Los movimientos para salvarlo y el traslado al centro hospitalario le apretaron la médula y agravaron las lesiones sufridas, lo que lo dejó en silla de ruedas con dependencia severa desde hace casi dos décadas.

El FA señala que “son inadmisibles estas manifestaciones, absolutamente discriminatorias e intolerables”. “Y lamentablemente no es la primera vez que integrantes de la coalición del gobierno departamental realizan este tipo de declaraciones discriminatorias y aberrantes, quienes se supone deberían impulsar políticas de inclusión y no discriminación”, agregan.

En ese sentido, el FA recuerda que “el edil Laureano Moreira en sesión ordinaria N 50 de la Junta Departamental el día 30 de noviembre del 2021 expresó: ´firmaba lo que sea, un manco, un ciego, lo que sea´, haciendo referencia a las personas que firmaron para llegar a una instancia democrática en nuestro país como lo es un referéndum, llegando a 800.000 firmas”.

“Estas actitudes no solo deterioran la construcción de una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, sino que significan un retroceso a concepciones y tiempos que todos los uruguayos y las uruguayas creíamos haber dejado atrás”, añade la fuerza política.

El FA sostiene que “cuándo se ocupa un cargo de gobierno o de representación, por ende, una responsabilidad pública, se debe ser muy cuidadoso” ya que esos gestos “reflejan el modelo de sociedad que queremos construir”. “Los rochenses queremos una sociedad más justa, más igualitaria, más fraterna y más inclusiva, alejada de cualquier tipo de discriminación”, señala la coalición de izquierda.