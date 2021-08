Sergio Muniz quedó cuadripléjico a los 23 años y a los 41 asumió como alcalde de La Paloma

Política

Hace 18 años, el 30 de agosto de 2003, Sergio Muniz se zambulló en una playa en Tenerife, España, y el golpe le provocó una fractura en la cuarta vértebra.

Los movimientos para salvarlo y el traslado al centro hospitalario le apretaron la médula y agravaron las lesiones sufridas, lo que lo dejó en silla de ruedas con dependencia severa desde hace casi dos décadas.

“Entré caminando al agua y cuando llegué a la altura de la cintura me zambullí como cualquier cristiano. Hice un mal movimiento y me fracturé. Quedé boca abajo y después, cuando me sacan del agua, que si no lo hacían me ahogaba, ya tenía el cuello quebrado. La gente que estaba en la fiesta me dio vuelta, pero hacía más de un minuto que estaba boca abajo con la cabeza metida en el agua”, recordó Muniz desde La Paloma.

Tenía 23 años y hacía cuatro meses que había ido a hacer temporada a España. Trabajaba como sonidista junto a su hermano y otros amigos, pero el accidente lo cambió todo. Muniz quedó cuadripléjico hace 18 años.

“A partir de ahí empecé un periplo de ocho meses. Un mes y medio en CTI y el resto en una planta de rehabilitación en Las Palmas (capital de Gran Canaria). Vuelvo a Uruguay en mayo de 2004 con una hija de cuatro meses. Me enteré allá que mi novia estaba embarazada y ella fue para España cuando tuve el accidente. El hecho de estar esperando una hija fue un plus fundamental en la recuperación y la rehabilitación. No estaba preocupado por mí, estaba preocupado por tener una hija y hacerme cargo”, contó Muniz a Montevideo Portal.

Al regresar al balneario en 2004 volvió a la casa de su familia, en La Paloma, donde nació, para tratar de adaptarse a la nueva realidad y definir en qué actividades trabajar.

Con afectación en los cuatro miembros, el accidente le afectó la movilidad de los dos brazos y las dos piernas de Muniz, y aunque los puede mover, carece de fuerza en las manos y no siente los dedos.

Por tener dependencia severa, desde 2014 cuenta con un asistente personal proporcionado por el Sistema Nacional de Cuidados.

Sin embargo, las limitaciones físicas de Muniz no evitaron que tuviese su empresa de audio y sonido, así como de producción de eventos. Su padre, además, es un reconocido cantante de música popular del departamento de Rocha, por su banda “El Negro Muniz y sus gurises”.

Tras más de diez años dedicado a ese rubro, en 2016 ingresó por concurso como funcionario administrativo del Centro Universitario Regional Este (Cure). Previamente, se recibió como técnico prevencionista en seguridad y salud laboral.

Referente por referente

Desde 2010, Muniz trabajó y militó políticamente con el exalcalde de La Paloma Alcides Perdomo, con quien dice que a lo largo de los años “aprendió mucho” sobre el funcionamiento de los municipios y las intendencias.

Tras la repentina y sorpresiva muerte de Perdomo el pasado 21 de agosto, y después de varios años de acompañar al fundador de la heladería Popi, Muniz asumió como nuevo alcalde de La Paloma el 24 de agosto.

En una carta publicada por La Paloma Digital, Muniz expresó que Perdomo siempre “tuvo y tendrá” un lugar más que especial en su corazón y en su construcción “como persona e individuo”.

“En este trayecto que compartimos, por suerte pude experimentar esa hermosa sensación de concretar muchas de las cosas que alguna vez soñamos. Claro que hubo de las feas también. Pero al canario cuando se le ponía una idea entre ceja y ceja, no la iba dejar ahí, porque sí o porque no se podía nomas… Quédate tranquilo canario que el equipo está más fuerte que nunca, con el compromiso más fuerte que nunca, convencidos que el camino es por acá, por donde tú lo marcaste, para que no mueran las ideas, para que no abandonemos tus sueños y los de tanta gente que te quería y respetaba”, expresó en relación a Perdomo, a quien consideró uno de sus más importantes referentes.

Muniz, que se desempeñaba hasta hace una semana como asesor del municipio de La Paloma, dijo que con el cambio de gobierno en la Intendencia de Rocha, que pasó de manos del Frente Amplio al Partido Nacional, se “generó todo un desafío desde que se arrancó, porque hubo muchos cambios en las estructuras, los esquemas y la gestión”.

Con respecto a los proyectos por delante, sostuvo que desde hace meses trabaja en el plan estratégico por el quinquenio, que incluye “cuestiones básicas de todo el año”.

“El municipio con la pandemia creció muchísimo de golpe. Más allá de que ya lo venía haciendo, creció en población y extensión. Y esa población está todos los días reclamando servicios y condiciones mínimas que hay que atender”, destacó.

