FA aprobó las precandidaturas de Cosse, Orsi, Bergara y Lima para las elecciones de 2024

En el marco del Plenario Nacional del Frente Amplio (FA), que se conmemoró este sábado 18 en memoria del exvicepresidente, exministro de Economía y exsenador Danilo Astori, la fuerza política resolvió quiénes serán sus próximos precandidatos para la presidencia.

De cara a las elecciones de 2024, el FA resolvió que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse; el intendente de Canelones, Yamandú Orsi; el senador y exministro de Economía Mario Bergara, y el intendente de Salto, Andrés Lima, serán quiénes compitan en las elecciones internas para elegir quién será el candidato a la presidencia.

De acuerdo con el estatuto del FA, para que los precandidatos sean electos deben obtener cuatro de cinco votos totales; además, todos se aprueban por la misma cantidad de votos.

El lanzamiento de Cosse

Cosse lanzó este viernes su precandidatura a las elecciones del año próximo por el FA y, en el acto, apuntó contra la administración de Luis Lacalle Pou: “Este gobierno se preparó para ganar, para sacar al FA, pero no se preparó para gobernar”.

Así, la ahora precandidata dio un mensaje concreto para los militantes frenteamplistas que acudieron al Club Cordón: “Cuenten conmigo”.

En su discurso, Cosse insistió en que la sociedad “necesita respuestas, hoy más que nunca”. Esas respuestas, ahondó, deben venir “con hechos, no con relatos; con acciones, no con declaraciones”.

“Hay acciones para el presente, hay acciones para la mañana siguiente y hay acciones para el porvenir; eso es lo que nuestro pueblo necesita. Y para eso, la única fuerza política capaz de darle la respuesta a nuestra gente es nuestro Frente Amplio”, reafirmó la jerarca comunal en su alocución, consignada por MVD noticias de TV Ciudad. A su vez, aseveró que el gobierno “no se preparó para gobernar” y, en consecuencia, “pasa lo que viene pasando: falta rumbo”.

Según expresó, esta administración se volvió “especialista en pretextos”: “Cuando no hay una respuesta para la gente es culpa de los demás; generalmente, el Antel Arena, pero también es culpa de los gremios, de los estudiantes, de los docentes, del Pit-Cnt, de las mujeres, del FA…”, arremetió Cosse. De esta manera, sostuvo que la coalición de gobierno mantiene un discurso de que hay “palos en la rueda” cuando en realidad “el problema está en un volante incierto, inestable, que lleva a callejones sin salida”, concluyó.

En el acto de lanzamiento de la precandidata estuvieron presentes los otros tres precandidatos del FA: Yamandú Orsi, intendente de Canelones; Andrés Lima, jerarca comunal de Salto, y Mario Bergara, senador y exministro de Economía. Junto a ellos también estuvo Fernando Pereira, presidente de la coalición de izquierdas.

Qué dicen las encuestas

Desde hace algunas semanas, circulan entre dirigentes FA dos encuestas de las consultoras Factum y otra de Cifra, que posicionan al actual intendente de Canelones, Yamandú Orsi, como el candidato de la coalición de izquierda con mayores posibilidades de llevar al FA a acceder nuevamente al gobierno nacional.

Según la encuesta de Cifra, que analizó 1.000 casos en todo el país entre el 17 y 31 de agosto, 59% de las personas consultadas consideró que Orsi es el candidato del FA con más probabilidades de lograr la victoria electoral en 2024. El 23% opinó que lo es la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse; el 4% que lo es el senador Mario Bergara; y el 2% optó por elegir al intendente de Salto, Andrés Lima.

Si se pone la lupa, entre los votantes del FA, un 62% también mencionó a Orsi; 24%, a Cosse; 5%, a Bergara; y 3%, a Lima. El restante 6% no opinó. Entre los blancos, 60% dijo Orsi; 18%, Cosse; 5%, Bergara; y 2%, Lima. En este caso, 15% decidió no responder.

Los números se emparejan si se consideran a los votantes que no están identificados con un partido en particular. En ese caso, Orsi obtiene el 46% de las respuestas, Cosse el 29% y un 20% no opinó. En otros partidos de la coalición de gobierno (Cabildo Abierto, Partido Colorado, Partido Independiente), el intendente de Canelones se impone con mayor contundencia, con el 69% de las opiniones a su favor, mientras que la intendenta de Montevideo recoge el 15%.

En el caso de la encuesta realizada por Factum, que analizó 900 casos entre el 21 de agosto y el 6 de setiembre, Orsi también se consolida como la mejor opción de cara a competir por la Presidencia de la República por parte del FA.

Según Factum, el 65% de los votantes uruguayos (de todos los partidos) opinan que Orsi es el candidato que le da al FA más posibilidades de ganar las elecciones nacionales y volver al gobierno.

Cosse tuvo el 20% de las preferencias, Bergara el 4% y Lima el 2%, mientras que un 9% no opinó.

Según supo Montevideo Portal, las encuestas en cuestión fueron a pedido de sectores políticos del FA para el manejo interno de la fuerza política.

Plenario aprobó precandidaturas rumbo a las elecciones 2024:

Mario Bergara, Carolina Cosse, Andrés Lima, Yamandú Orsi.

¡Viva la unidad, viva el FA! #PorUruguay ????

Mario Bergara, Carolina Cosse, Andrés Lima, Yamandú Orsi.

¡Viva la unidad, viva el FA! #PorUruguay