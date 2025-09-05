Extienden medidas cautelares a Carrera, que volvió a criticar a Fleitas por “persecución”

Judiciales

La fiscal Sandra Fleitas, a cargo de la investigación sobre Charles Carrera por abuso de funciones cuando fue jerarca del Ministerio del Interior, pidió que se extendieran las medidas cautelares del exsenador frenteamplista.

El pasado 11 de junio, Fleitas pidió que Carrera fuera imputado por fraude, utilización indebida de información privilegiada y falsificación ideológica en documento público.

La fiscal solicitó que Carrera cumpla con las medidas cautelares dictadas por la Justicia hasta el 5 de febrero y afirmó que el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) “entorpece la investigación”. Para ello, Fleitas considera que debe permanecer en prisión domiciliaria y no utilizar redes sociales ni dar declaraciones a la prensa.

El próximo 29 de setiembre, la jueza decidirá si hace lugar al pedido de la fiscal, que Carrera cuestionó. “Estoy tranquilo. Para mí, ya gané esto porque nosotros aprendimos que uno no hace política por los cargos públicos, sino como un servicio público, como una pasión. Yo no me amparé a ningún fuero: yo fui senador electo para este período de gobierno y renuncié a la proclamación. Así que me vine aquí a presentarme como cualquier ciudadano”, expresó este viernes en rueda de prensa.

El dirigente del MPP defendió haber ingresado a Víctor Hernández al Hospital Policial —a pesar de haber violado la legislación—. “No es delito amparar a una víctima de una bala perdida que todo indicaba en aquel momento histórico que provenía de una casa del Ministerio del Interior, de una fiesta donde estaba el comisario del pueblo”, insistió.

Carrera volvió a afirmar que en junio de este año fue formalizado de “forma totalmente exprés” y dijo que su defensa presentó un escrito, que resultó en que las medidas cautelares se ampliaran por 150 días, en vez de 90, como estaba establecido.

“Quiero denunciar a la opinión pública que a mí me llama la atención que hoy vinieran acá a presentar una nueva solicitud de que un ciudadano, un habitante de la República Oriental del Uruguay, no puede ejercer su derecho a defensa, que no pueda denunciar”, expresó.

Carrera insistió en que su casa es “politizada” y recordó que denunció su situación ante la Organización de los Estados Americanos y el relator de Naciones Unidas por ser víctima de una “persecución política”.

La imputación

El pasado 11 de junio, la jueza Lorena Juliano dio lugar al pedido de la fiscal Fleitas e imputó en audiencia a Carrera por fraude, utilización indebida de información privilegiada y falsificación ideológica en documento público.

La actuación de Fleitas fue recusada por Carrera por considerarla “escandalosa”; sin embargo, la fiscal de Corte Mónica Ferrero rechazó este pedido y, por ese motivo, se prosiguió con la audiencia.

Tras el traslado de Silvia Porteiro, Fleitas solicitó la imputación del exlegislador a diez días de tomar las riendas de la causa. Su predecesora investigaba un presunto delito de abuso de funciones.

“Los actos de humanidad se hacen cuando es dinero propio, pero no cuando es dinero de las arcas del Estado, porque el dinero de las arcas del Estado es de toda la sociedad en su conjunto; por eso es un delito que ataca a la administración de Justicia”, manifestó Fleitas en audiencia.

Asimismo, dijo que Carrera actuó como “funcionario público” con “engaño cuando dio ingreso en forma verbal a Víctor Hernández al Hospital Policial, así como también cuando, utilizando esta información privilegiada que era el conocer que existía el rubro Canasta de Fin de Año, le otorga Tickets de Alimentación a personas que no estaban habilitadas por la norma para poder percibirlo”.

Esto último, explicó Fleitas, “tiene que ver con un daño patrimonial”.

Además, planteó que, desde Fiscalía, “no se ha podido encontrar ninguna documentación que avale esa autorización específica, tanto para el ingreso al hospital como algún convenio con una mutualista; tampoco un pago directo del particular por haber estado en el Hospital Policial”.

Fleitas, entonces, indicó que hubo “un engaño, utilizando información privilegiada que se traduce en un daño para la administración”. “Por lo tanto, los dos delitos: tanto la falsificación ideológica, como autor mediato, y la utilización de información privilegiada, son los medios con los que se comete el daño. Por eso es ocurrencia fuera de la reiteración de los delitos”, explicó.

Recusación

En su pedido de recusación, Carrera se refirió a que Fleitas ha tenido manifestaciones públicas que “denotan una clara filiación política y afinidad ideológica” con los partidos y las posiciones políticas de los partidos que conformaron el anterior gobierno.

“Luego de la denuncia realizada en mi contra por el exministro [Luis Alberto] Heber, con fines claramente políticos, la fiscalía a cargo de Silvia Porteiro llevó adelante una investigación durante más de tres años. Mis abogados y ocho prestigiosos académicos demostraron que soy inocente y que el caso debe archivarse”, había escrito días atrás Carrera, en referencia al caso que lo investiga por la cesión del Hospital Policial a un civil baleado por un policía en un confuso episodio ocurrido en el balneario La Paloma en 2012.

Por ese entonces, el integrante del MPP era el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, liderado por Eduardo Bonomi.