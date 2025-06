Fiscal Fleitas tras imputación a Carrera: “No se trata de si el proceso es rápido o lento”

Judiciales

La fiscal que investiga la causa contra el exsenador Charles Carrera por el uso indebido del Hospital Policial en 2012, Sandra Fleitas, habló en rueda de prensa luego de la resolución judicial de hacer lugar a la imputación a Carrera por fraude, utilización indebida de información privilegiada y falsificación ideológica en documento público.

Fleitas expresó que el dictamen “está dentro de las garantías de un proceso”. “En el ámbito judicial es donde se toman las decisiones”, apuntó.

Con respecto a que no se haya hecho lugar a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, la integrante del Ministerio Público afirmó que “es lo mismo que se puede pensar respecto a la defensa”, ya que no se hizo lugar a la solicitud de no formalizar.

“Yo he adoptado un montón de medidas desde que asumí, no solamente esta formalización. He pedido prórroga de medidas cautelares, me he reunido con abogados, ya he iniciado otras investigaciones de tanta importancia como esta sobre hechos sobre la Armada Nacional”, indicó.

En cuanto al corto lapso desde que asumió el caso –menos de un mes atrás– hasta que pidió la imputación de Carrera, Fleitas afirmó que “los tiempos dependen de cada uno”.

“Acá no se trata de si es rápido o lento, acá hay una unidad de acción en cuanto a la investigación que empezó el doctor Ricardo Langner, siguió la doctora Silvia Porteiro”, consideró.

Entonces habló de que, si bien Porteiro solicitó el desafuero del exsenador Charles Carrera por la investigación de un presunto delito de abuso de funciones, esta “nunca se dio porque renunció previamente”. “Por eso, la argumentación de los delitos imputados no es vinculante para esta Fiscalía”, explicó.

“Además, de alguna manera, está previsto o amparado por el principio de independencia técnica”, finalizó.