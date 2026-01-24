Expresidente Lacalle Herrera pide a intendentes que “revean” sistema de cobro de patentes

Política

El expresidente de la República Luis Alberto Lacalle Herrera se refirió en la tarde de este sábado a los cambios que se implementarán en el pago de las patentes de rodados.

En el marco de un evento del Herrerismo, el exmandatario brindó una rueda de prensa, en la que mencionó no estar de acuerdo con el Congreso de Intendentes por buscar implementar un nuevo sistema en el pago de las patentes, el cual inhabilita a realizar el abono si el conductor presenta multas pendientes.

La patente se ha vuelto “un muy pesado impuesto sobre los propietarios de autos”. “Ya dejo de ser el tema de quien tiene auto es rico”, afirmó.

“Tenemos que patrocinar para que los intendentes revean ese tema y que recuperen la independencia y la autonomía departamental”, agregó.

El expresidente analizó que las comunas han cedido posibilidades de gobernar “en función del departamento”, por lo que cada departamento debería tener sus propios criterios de administración, “para beneficiar a los vecinos”, sentenció.

