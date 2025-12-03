Exportaciones uruguayas aumentaron 2% en noviembre y alcanzan los US$ 1.057 millones

Economía

Montevideo Portal

Las exportaciones desde Uruguay aumentaron un 2% en noviembre con respecto al mismo mes de 2024 y totalizaron US$ 1.057 millones, aumento que se explica por una mayor venta de carne bovina y de soja.

Así lo indica el informe mensual de Comercio Exterior presentado por la Agencia de Promoción de Inversiones, Exportaciones e Imagen País Uruguay XXI. El documento señala que las ventas al exterior en el acumulado del año, incluyendo las zonas francas, fueron por US$ 12.398 millones.

Asimismo, al observar lo vendido en los 11 meses pasados de 2025, los principales rubros fueron carne bovina, celulosa, soja, productos lácteos, concentrado de bebidas, arroz, subproductos cárnicos, madera, vehículos y ganado en pie. Es decir, de los 10 más vendidos, solo uno (vehículos) no pertenece al sector del campo.

A su vez, los primeros dos rubros acumularon más de US$ 2.000 millones cada uno: la carne vendió por US$ 2.444 millones entre enero y noviembre de este año, y la celulosa se exportó por US$ 2.103 millones en el mismo período. En comparación, la soja (el tercer producto más vendido) acumuló US$ 1.410 millones.

Noviembre sin ti

El documento detalla que China fue el principal destino de las exportaciones de Uruguay al adquirir el 23% de sus ventas al exterior por US$ 241 millones. Allí hubo un crecimiento interanual del 30%.

Mientras tanto, la Unión Europea escaló al segundo lugar al comprar un 15% de lo exportado por Uruguay por US$ 163 millones. No obstante, sufrió una caída del 2%. El tercero con US$ 146 millones (14%) fue Estados Unidos, mientras que el cuarto lugar con 134 millones de dólares (13%) lo ocupó Brasil, que descendió dos lugares.

Por otro lado, la carne bovina siguió siendo el principal producto exportado, con colocaciones por US$ 268 millones. El 32% de esta fue a Estados Unidos, el 29% a la Unión Europea y el 21% a China. El segundo lugar lo ocupó la celulosa con ventas en noviembre por US$ 142 millones. El 40% de dicho producto fue a China y el 22% a la Unión Europea.

Más abajo, la soja fue vendida por US$ 94 millones, los productos lácteos por US$ 90 millones y el concentrado de bebidas por US$ 61 millones.

Bajo análisis

En esta oportunidad, el informe hizo hincapié en la adhesión de Uruguay al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (Cptpp) y apuntó que esta abre “una oportunidad importante para la estrategia uruguaya de integración internacional”.

“El bloque integrado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Reino Unido representa un mercado de aproximadamente 600 millones de personas, con una producción que alcanza el 14% del producto interno bruto mundial y el 18% del comercio global de bienes”, detalló.

Añadió que entre enero y octubre de 2025, el comercio de Uruguay con los países integrantes del Cptpp totalizó US$ 1.604 millones, “cifra que representa aproximadamente 8% del comercio exterior de bienes” del país sudamericano.

Con información de EFE

Montevideo Portal