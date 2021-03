Exportaciones uruguayas aumentaron 15% en enero y febrero de 2021 en comparación con 2020

Economía

Las solicitudes exportación de Uruguay, incluyendo zonas francas, totalizaron US$ 690 millones, lo que implica un aumento de 17,6% en términos interanuales, informó Uruguay XXI en su informe mensual de comercio exterior difundido este lunes. "En el acumulado de los dos primeros meses del año las exportaciones totalizaron US$ 1.345 millones, casi 15% por encima de lo exportado en enero-febrero de 2020", agrega el reporte.

La suba en las exportaciones se explica por el aumento en las ventas de subproductos cárnicos, trigo, productos lácteos, madera, celulosa, margarina y aceites, otros alimentos y vehículos. Mientras que el arroz, pescados y productos del mar, energía y concentrado de bebidas tuvieron un impacto negativo en relación al año pasado.

"Al analizar las exportaciones por destino se observa que China fue el principal mercado de exportación, situándose en US$ 122 millones -guarismo 79% superior a febrero de 2020- representando el 25% de las exportaciones totales de bienes. Este aumento se explica por las mayores colocaciones de carne bovina -principalmente carne congelada-, situándose en US$ 67 millones en febrero de 2021 en comparación con los US$ 46 millones de febrero de 2020", agrega el informe.

El reporte sostiene que Brasil tuvo una participación de 23% en las exportaciones uruguayas, colocándose en segundo lugar, detrás de China. "Las ventas hacia ese destino aumentaron 50% interanual en febrero y se ubicaron en US$ 111 millones. Las exportaciones de leche y nata, vehículos, malta y cebada crecieron sensiblemente. En conjunto, estos productos representaron el 41% de lo exportado a Brasil en febrero. Sin embargo, las ventas de arroz cayeron 24% en la comparación interanual, situándose en US$ 5 millones. A su vez, disminuyeron las ventas de queso y requesón en 17% en la comparación interanual", explica Uruguay XXI.