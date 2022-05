Economía

Exportaciones de bienes en abril totalizaron US$ 1.115 millones y crecieron 28%

En abril de este año las solicitudes de exportación de bienes, incluyendo a zonas francas, totalizaron US$ 1.115 millones, lo que implicó un aumento interanual del 28%, informó este lunes Uruguay XXI.

Carne, bovina, soja, celulosa, vehículos, malta, madera, productos lácteos, plásticos y sus manufacturas fueron los bienes más importantes que explicaron un nuevo crecimiento de las ventas al exterior, mientras que el arroz, los productos farmacéuticos, la cebada sin procesar y concentrados de bebidas sufrieron una caída en abril.

Según el informe, en los primero cuatro meses del año las exportaciones de bienes -incluye zonas francas- alcanzaron los US$ 4.006 millones, un aumento del 35% con respecto a igual período de 2021.

“El dinamismo de las ventas viene dado por la carne bovina, la celulosa y la soja, seguidas por el trigo y los vehículos”, señala el informe.

Si no se consideran las zonas francas, las exportaciones de bienes en abril de 2022 fue por US$ 980 millones (una suba del 25,9% con respecto a mismo mes de 2021) y en lo que va del primer cuatrimestre las ventas al exterior fueron por US$ 3.447 millones (una suba del 33,6%).

Los principales destinos de las exportaciones en abril de 2022 fueron los usuales: China (32%), Brasil (15%), Argentina (10%), Estados Unidos y la Unión Europea (9% cada uno).

China, cuyas compras totalizaron los U$S 236 millones, incrementó sus adquisiciones en 26%. Estas se compusieron de carne bovina en 64%, soja en 9%, subproductos cárnicos en 8%, madera en 8% y 10% otros productos.

Brasil fue el segundo destino más importante de las exportaciones uruguayas. Este país incrementó sus compras en 38%, ascendiendo a U$S 112 millones. Los principales bienes vendidos a este mercado fueron vehículos (20%), plásticos (18%), malta (10%), arroz y carne (7% cada uno).

El tercer destino de las exportaciones fue Argentina. La estructura de estas fue: 33% soja, 19% vehículos, 10% autopartes, 6% colas y adhesivos y 32% otros bienes.

Estados Unidos fue el cuarto mercado. Las exportaciones a este destino aumentaron 18% y alcanzaron los U$S 63 millones.

Las ventas a Estados Unidos se concentraron principalmente en carne bovina (53%), madera (13%), subproductos cárnicos (8%) y frutas cítricas (6%).

La Unión Europea fue el quinto destino más importante. Las ventas al bloque alcanzaron los U$S 70 millones, 35% por encima del valor de las solicitudes registradas el año pasado. La composición de estas fue 43% carne bovina, 18% madera, 9% lanas y tejidos, 8% arroz y 22% otros productos.

Las solicitudes de exportación de bienes crecieron 25,8% en abril (sin zonas francas) y acumularon un aumento de 33,6% en el primer cuatrimestre del año ??

