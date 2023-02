Exportaciones crecen 2% interanual en enero, pero China confirma freno a compras de carne

Economía

Las exportaciones uruguayas de bienes incluyendo zonas francas totalizaron en U$S 852 millones durante enero de 2023, lo que representó un leve incremento de 2% interanual, informó este miércoles Uruguay XXI.

El valor alcanzado por las colocaciones fue explicado por el crecimiento de las exportaciones de celulosa, lácteos, arroz y otros alimentos, aunque al mismo tiempo se mantuvo “el sostenido descenso de las exportaciones de carne bovina”, según explicó el informe oficial.

Del total exportado, la celulosa alcanzó los US$ 168 millones, la carne bovina US$ 131 millones, los lácteos US$ 86 millones y el arroz unos US$ 50 millones.

El principal destino de las exportaciones fue Brasil (16%), seguido de China (13%), la Unión Europea (9%), Estados Unidos (6%) y Argentina (4%). En el análisis de los destinos, el informe de Uruguay XXI no toma en cuentas las solicitudes de exportación desde zonas francas.

Así las cosas, Brasil adquirió productos uruguayos por U$S 137 millones en enero de 2023, lo que significó un aumento interanual de 16%.

China adquirió productos uruguayos por U$S 107 millones en enero de 2023, un 50% menos de lo comprado en enero de 2022.

China frena la demanda de carne

Las ventas de carne estuvieron un 39% por debajo de lo registrado en enero de 2022, cuando se habían logrado exportaciones de este producto por US$215 millones. La caída interanual de las compras de China fue de 55%, pasando de US$ 150 millones en enero de 2022 a US$ 67 millones en enero 2023.

A pesar de esta disminución, el producto representó el 15% del total exportado en enero 2023.

“La caída de este mes confirma la tendencia a la baja de las exportaciones de carne bovina hacia China de los últimos meses. Sin embargo, el mercado chino continúa siendo el destino más importante para la carne bovina uruguaya con el 51% del total exportado de carne bovina”, indicó el informe de Uruguay XXI.

Las exportaciones hacia los demás destinos suman en conjunto US$ 64 millones y disminuyeron en menor medida, en el orden de 2% interanual.

La carne bovina fue el principal producto exportado durante el año 2022, con colocaciones por U$S 2.557 millones. La cifra estuvo un 5% por encima de lo registrado en 2021.

Las exportaciones del producto registraron aumentos frente a los valores de

2021 en los primeros seis meses del año, pero en el segundo semestre la tendencia se revirtió, sobre todo por una caída de la demanda desde el gigante asiático.

