Expandir el riego generaría US$ 3.300 millones anuales o 3,5% del PIB, según Ceres

El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) argumenta que extender el riego “puede mover la aguja del crecimiento económico” en Uruguay.

A raíz de la primera reunión de la Comisión Interministerial para Asuntos de Riego creada por el gobierno, el think tank indica que realizó una investigación de tres años sobre el tema y asevera que “resulta clave aprovechar aquellas oportunidades que pueden revertir” la situación económica de “crecimiento e inversión sostenidamente bajos”.

“En este sentido, [el Ceres] destaca que la expansión del riego en el sector agropecuario uruguayo se presenta como una de las más relevantes: permite incrementar de forma sustantiva la productividad, reducir la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos y dinamizar múltiples cadenas productivas con efectos significativos sobre el resto de la economía”, indica el documento.

De acuerdo con los datos del estudio, en la actualidad se riegan menos de 100.000 hectáreas en actividades que utilizan riego suplementario.

Según el informe, “los incrementos de productividad son contundentes”, ya que el riego eleva los rendimientos de maíz en 73% y de soja en 38% en promedio para las últimas cosechas. También puede lograr una suba de la producción lechera de hasta 150% por hectárea, así como un aumento “significativo” en la producción de carne.

“Con base en entrevistas a informantes calificados y en datos disponibles, Ceres concluye que es técnica y ambientalmente sostenible y alcanzable expandir el riego a más de 500.000 hectáreas entre cultivos de verano (maíz y soja), ganadería y lechería”, indica el centro de estudios.

Si se logra ese objetivo, el impacto económico anual sería de al menos US$ 3.300 millones, equivalente a 3,5% del PIB. A esta cifra se le añaden los mayores niveles de inversión, empleo y recaudación por mayor producción (estimado en US$ 60 millones al año) y más consumo de energía eléctrica (aproximadamente US$ 100 millones al año), detalla el informe.

El análisis identifica las “principales barreras que han limitado” el desarrollo de esta actividad: los altos costos iniciales de inversión y energía, la falta de incentivos adecuados, la complejidad y lentitud en los permisos ambientales, la poca coordinación entre instituciones públicas y privadas y la dificultad de acceso para pequeños productores y arrendatarios.

En respuesta, Ceres propuso un conjunto de medidas durante estos tres años. Entre ellas está el generar una mayor coordinación entre actores “mediante un liderazgo y mandato claro” desde Presidencia; extender las líneas energéticas y reducir el costo de la energía para riego aprovechando fuentes renovables, o reglamentar la figura del desarrollador de riego (prevista en la Ley 19.553).

Así, el centro valora los pasos tomados por el Ejecutivo en torno a la comisión interministerial como “avances relevantes y necesarios”. A su entender, dada la “magnitud del potencial identificado”, Uruguay “debe adoptar un enfoque ambicioso y sostenido”.

“Apostar de forma decidida por el riego permitiría transformar la productividad agropecuaria, impulsar sectores estratégicos, atraer nuevas inversiones y contribuir a dinamizar de manera significativa el crecimiento económico del país”, finaliza el estudio.

