Exjerarca de intendencia canaria respondió a Lereté tras pedido de intervenir municipio

Política

El diputado por el Movimiento de Participación Popular (MPP) y ex prosecretario general de la Intendencia de Canelones, Agustín Mazzini, señaló que “hay una investigación administrativa” por la situación del alcalde de La Floresta, Néstor Erramouspe.

Mazzini dijo a Montevideo Portal que esa investigación “es para aclarar los hechos” y “no es contra nadie”, además está “publicada en la página web de la intendencia desde el 10 de febrero pasado”.

El legislador cuestionó que el diputado nacionalista Alfonso Lereté y el edil blanco Fabián Colombo soliciten al intendente Yamandú Orsi que el alcalde no permanezca en su cargo. Mazzini sostuvo que “el intendente no tiene competencias legales ni constitucionales de hacer eso”.

“Alfonso (Lereté) es diputado y fue edil, sabe que para destituir a un alcalde se necesita un juicio político que debe iniciar la Junta Departamental y lo termina resolviendo el Parlamento Nacional. Me llama poderosamente la atención, porque sobre el fondo de la situación no está bueno que se expidan ni el intendente ni ninguno de los funcionarios que en su momento lo acompañamos, ya que está en curso la investigación. No queremos interceder en ese sentido”, agregó.

Mazzini comentó que “no sería bueno que autoridades del gobierno departamental opinen del caso mientras se investiga”. “Con el resultado de la investigación se verá cuál es la actitud del intendente”, acotó.

“Me llama la atención la obsesión que tiene el diputado Lereté con el intendente de Canelones, pidiéndole en una nota cosas que él sabe, porque es un legislador con trayectoria, que el intendente no puede hacer”, aseguró.