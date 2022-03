Blancos solicitan que Orsi intervenga Municipio de La Floresta tras denuncias a alcalde

Política

El diputado por el Partido Nacional (PN), Alfonso Lereté, y el edil nacionalista Fabián Colombo, solicitaron al intendente de Canelones Yamandú Orsi que intervenga el Municipio de La Floresta tras la presunción de “graves irregularidades” contra el alcalde Néstor Erramouspe.

En un documento, al que accedió Montevideo Portal, el legislador y el edil piden al intendente canario que actúe para “garantizar el normal desarrollo del proceso administrativo que involucra al alcalde”.

En el texto los dirigentes nacionalistas señalan que hay una denuncia presentada ante la intendencia por parte de un proveedor, también una denuncia en el consejo municipal “por parte de un integrante de la mayoría de presunta falsificación de su firma en una resolución del municipio”. “En esa reunión estaba presente el director general de Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Rubén Moreno”, dice el documento.

Además, hacen referencia a que hay denuncias ante la justicia por parte de vecinos de la zona, “donde se señala al alcalde de fomentar la ocupación de terrenos baldíos”.

Por otro lado, los dirigentes expresan que el alcalde fue denunciado por “incluir de manera informal, en la plantilla de funcionarios (sin tener tal condición y durante varios meses), a una persona que luego se contrató por parte de la intendencia, brindando, durante el lapso en que no estaba formalizada la relación, los permisos para el ingreso a los sistemas municipales, con los riesgos que eso implica”. Por este caso se hizo un pedido de informes en la Junta Departamental de Canelones.

Los dirigentes sostienen que, si bien se dispuso “una investigación administrativa en febrero” por este caso, señalan que “sería de suma importancia que el involucrado no permanezca en el cargo en tanto se resuelva la investigación”.

Erramouspe dijo en mayo de 2021 a 970 Noticias (radio Universal) que “jamás” fomentaron ocupaciones irregulares. “Luchamos para que la gente haga las cosas como está establecido”, aseguró.

“Quedó claro que no se estaba incurriendo en ningún tipo de acción que no estuviera en el marco de la ley ni del decreto”, sostuvo, y afirmó que no existen denuncias de vecinos en el municipio.