Exempleada de conocida clínica de Carrasco denunciada por estafa: cómo era la operativa

Judiciales

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

Macanuda, de charla y sonrisa fáciles, y con valores que, en apariencia, parecían inquebrantables. Fue así que una joven, de por lo menos 30 años, se hizo un lugar en la conocida Clínica Novus, ubicada en Carrasco (Montevideo), en su rol de nurse.

El negocio, liderado por profesionales de la medicina enfocados en la belleza estética y el cuidado de la piel, siempre tuvo un gran flujo de ventas. La oferta es variada, pero los precios que se cobran por tratamientos estéticos y médicos pueden llegar a superar los US$ 1.000, dependiendo del caso.

Es difícil rastrear desde cuándo o si hubo un punto de inflexión, pero lo cierto es que desde hace por lo menos dos años la joven empleada —egresada como nurse— comenzó a valerse de ese flujo constante de tratamientos para idear una estafa que, rápidamente, le dio provecho económico.

El modus operandi, desde el exterior, era creíble y sencillo: la acusada decía que, por ser empleada, tenía descuentos importantes en tratamientos y también en algunos productos puntuales, según dijeron fuentes del caso a Montevideo Portal.

Dichos beneficios realmente eran tentadores para quienes recibían la oferta, dado que algunos servicios quedaban con un descuento de cerca de la mitad del valor real que cobraba la empresa.

El boca a boca hizo lo suyo y la joven, en determinado momento, ya no solo ofrecía “los descuentos” a sus amigas, sino también a conocidos y amigos de sus amigos.

En ningún punto estas personas depositaron el dinero en cuentas de la clínica, sino que la acusada les decía que le dieran la plata a ella y que luego pagaría directamente o, en algunos casos, que se lo descontarían del sueldo.

Al conocer el sistema por dentro, según pudieron detectar los abogados de Novus, la mujer salteaba algunos pasos para no quedar en evidencia. Por ejemplo, a nivel contable, la denunciada nunca dejó registro, sino que simplemente se encargaba de llenar la agenda con el día y la hora pactados con la persona a quien le había ofrecido el tratamiento.

Cuando alguien preguntaba, ella respondía: “Eso lo agendé yo”. Durante los primeros años, el desfase entre el trabajo realizado y el dinero que entraba no se notaba. Sin embargo, con el paso de los años y el aumento exponencial del dinero perdido, desde Novus se dieron cuenta de que había un problema.

Allí el trabajo de los contadores fue rápido y, en algún punto, sencillo: no ingresó dinero por ninguna de las citas que había agendado la joven. Si bien el número no está del todo detallado, la mujer cobró por decenas de tratamientos. A esto se le suman algunos productos que Novus ofrecía y que fueron “vendidos” por la joven bajo la misma modalidad.

Se deberá esclarecer si la mujer usó o no los usuarios de otras compañeras para poder agendar las citas.

Sin datos

Los directivos de la clínica, al ver lo que había sucedido, se reunieron con la joven, quien no les dio mayores detalles. A los empresarios les faltaba información, por lo que recurrieron a contactar directamente a las personas que habían recibido los tratamientos.

Así fue que obtuvieron algunos datos de la operativa que la acusada llevaba adelante. Mientras tanto, varias mujeres también acudieron a la clínica porque ella les había agendado citas con los profesionales.

La compañía decidió realizar una denuncia penal y civil. En el primer ámbito, en una investigación que aún no fue notificada, se busca imputar un delito de estafa como escenario de mínima. Luego, el trabajo de la Fiscalía deberá esclarecer qué sucedió con el dinero que robó la joven para poder ampliar la posible formalización de las indagatorias.

En lo civil, en un cedulón que ya llegó a manos de la denunciada, se pide una cifra cercana a los US$ 100.000. Esto se compone de lo que efectivamente cobró, así como también de los tratamientos que la Clínica Novus no pudo realizar dado que, al tener la agenda completa, se rechazó a decenas de posibles clientas.

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds