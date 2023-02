Exdirigente blanco de Canelones apoyará precandidatura de Orsi: “No sirvo para ser tibio”

Política

El expresidente de la Comisión Departamental de Canelones del Partido Nacional Fernando Bardecio resolvió apoyar la precandidatura del frenteamplista Yamandú Orsi, luego de sumarse al espacio La Patriada, una columna en filas frenteamplistas que busca promover el apoyo de militantes blancos y colorados a la campaña rumbo a 2024 del ahora intendente de Canelones.

En diálogo con Montevideo Portal, Bardecio afirmó que ya está trabajando por la precandidatura de Orsi, con quien incluso mantuvo encuentros en las últimas semanas, y señaló que buscará “abrir la tranquera para quien quiera arrimarse”.

“Yo no sirvo para ser tibio. O caliento o enfrío. Entonces, una vez que doy el paso me pongo a trabajar. Y este es un paso meditado, meditado en lo personal, en lo familiar, y con la gente que sigue creyendo en nuestra palabra. Nunca fue fácil dejar la Mesa Departamental, llegar a la presidencia, y venirme para mi casa. Pero lo hice sin resquemores”, dijo Bardecio a Montevideo Portal.

En otro pasaje de la charla, el dirigente dijo que su nuevo rol “no se trata de salir a conquistar voluntades” de blancos y colorados, sino “de llevar la política de una forma diferente, de mano abierta, de generar un ida y vuelta”. “Nunca vamos a dinamitar los puentes”, dijo sobre sus excompañeros de partido.

Bardecio afirmó que, una vez ocurrida su renuncia a la orgánica nacionalista en octubre de 2022, luego de un par de meses, se le acercó el dirigente frenteamplista de Canelones Javier Gandolfo, que estaba conformando La Patriada. Esa idea tomó forma con el tiempo y, de hecho, el bloque oficializó semanas atrás su apoyo a Orsi, antes que otros sectores más grandes del Frente Amplio proclamaran su opción por el integrante del MPP, como informara Montevideo Portal.

El dirigente dijo que encontró en Orsi y Gandolfo dos personas que le abrieron las puertas al diálogo, por lo que empezó a trabajar a su lado.

“Estamos dando este paso que no es fácil”, dijo. “Cuando estás en la misma frecuencia con la gente se te hace un poco más fácil”, agregó.

Bardecio, que en octubre de 2022 renunció a la presidencia de la Departamental de Canelones del Partido Nacional, militaba en la Lista 400 y fue candidato a alcalde de Salinas.

Proclaman a Fernando Bardecio como presidente de la Comisión Departamental nacionalista de Canelones. pic.twitter.com/WPrTEF4ENA — Partido Nacional (@PNACIONAL) November 20, 2021

Ejerció entre noviembre de 2021 y octubre de 2022. “Por no compartir los lineamientos filosóficos de política, y no compartir los lineamientos de los referentes aquí en Canelones, llegó el momento en que decidimos dar un paso al costado. Me parecía que era lo mejor al uno no compartir esas cosas”, dijo sobre su alejamiento de la orgánica nacionalista.

