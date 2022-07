Exdirector del Polo Industrial del Comcar investigado por negociar incautación de armas

Policiales

La Fiscalía de Flagrancia de 2do. Turno, a cargo de Gabriela Fossati, se encuentra investigando al exdirector del Polo Industrial Willington Sierra por la negociación de la incautación de armas con privados de libertad en la Unidad Nº4 Santiago Vázquez, conocida como el ex Comcar, informó La Diaria y confirmó Montevideo Portal.

Sierra, efectivo del Instituto Nacional de Rehabilitación, fue sumariado semanas atrás por haber colaborado con el exdirector del centro penitenciario Anthony Vallejo para construir un parrillero destinado para la casa del director. La construcción fue realizada en el Polo Industrial de la cárcel con los internos como mano de obra. Asimismo, el parrillero fue trasladado por Sierra en un auto oficial a la casa de Vallejo.

Asimismo, se difundió públicamente un video que contiene una conversación en la que Sierra negocia con el interno la entrega de un arma. La pieza sonora, que se podría deducir que está editada, fue generada por el preso ya que, previo a la conversación, menciona que va a grabar al entonces director del Polo Industrial.

La conversación empieza con Sierra diciéndole que “el tema de la comisión” es “demasiado” y que va a ser “imposible”. El interno le dice que “no sea malo”, que él “no entra nada” y que está “tranquilazo”.

Más adelante, el efectivo, sin mencionar el arma, le dice que “va a dejarla por esa” y que no iba a realizar un informe para el juez porque sino “lo tenía que matar”. “Te quedás acá y rescatate otra comisión”, dice Sierra.

La conversación continúa algunos segundos más hasta que le pregunta a Sierra si el caso va a quedar a la interna o si va a salir en la tele. “Queda interno, ¿no? No sale nada, nada en la tele, no sale nada ni nada ¿no?”, pregunta. Sierra, en tanto, contesta: “Y no, ¿qué va a salir? ¿Lo qué? ¿Lo del arma? Y.… capaz que sale, se encontró un arma ahí. Vas a dejarla ahí arriba, me dijiste ¿En el techo?”. Finalmente, el interno le responde que la va a dejar “en el arenero de los gurises”.

Montevideo Portal accedió al parte policial de la incautación del arma, que ocurrió el pasado 27 de octubre del 2021 en el módulo 6 del ex Comcar. Allí se menciona que se realizaron una serie de operativos, luego una recorrida en las áreas verdes y finalmente se llega al arenero, en la que se realizó una excavación.

“Se logra incautar dentro de una media, un arma de fuego, aparentemente calibre 38, sin numeración. El mismo se encontraba en condiciones de oxidación, lo que no descarta la posibilidad de que el misma logre percutir. Cabe destacar que en horas de la mañana durante recorrida el director de la Unidad logró la incautación de 3 teléfonos celulares. Se ampliará el presente con evento correspondiente y comunicación a Fiscalía”, señala el parte.

A continuación, la conversación transcrita:

Sierra: Bo, escuchame una cosa. El tema de la comisión tuya, imposible, demasiado.

Interno: no seas malo. Yo no entro nada, estoy tranquilazo, Sierra.

Sierra: No. La comisión de afuera ya está.

Interno: Han encontrado pila de veces y no hacen nada. Yo sé que es una cagada que me mandé, me mandé una macana.

Sierra: Lo tuyo fue el video, lo tuyo fue el video. Bo, yo lo que te digo es esto... lo que sí, no te voy a tirar para allá abajo, no voy a hacer ningún informe para tu juez, sino te tengo que matar, en todos los sentidos. La vamos a dejar por esa ¿ta?

Interno: Ta.

Sierra: Te quedás acá y rescatate otra comisión.

Interno: Ta, ta. Yo me manejo ahí, yo pido. Yo soy trabajador, Sierra, vos sabes. Siempre me mato laburando.

Sierra: Ta, o una cosa u otra, ¿entendés? Es eso, todo no se puede. Y es como yo te digo si quisiera te la complicaba y ya está, me cagaba de la risa. Te di la oportunidad, loco, charlamos, arreglamos, marchaste. Comiste, comiste del tupper ahí.

Interno: Queda interno, ¿no? No sale nada, nada en la tele, no sale nada ni nada ¿no?

Sierra: Y no, ¿qué va a salir? ¿Lo qué? ¿Lo del arma? Y.… capaz que sale, se encontró un arma ahí. ¿Vas a dejarla ahí arriba, me dijiste? ¿en el techo?

Interno: No, la voy a dejar en el arenero de los gurises.

Sierra: Ta, quedamos así.

Sierra: ¿Y para qué querías saber si sale en la tele y eso? ¿Por si te perjudica a vos?

Interno: Claro

Sierra: No, nunca te va a perjudicar, me extraña. Tigre, yo soy grande, yo soy grande, yo sé. Robos, plata, todo se maneja ahí. Los conozco desde que eran unos bebés.

Interno: Vos también, vos también eras un niño.

Sierra: Y bueno, todos cambiamos. Yo antes venía directo a dar palo y ahora no, tengo otra mentalidad. Hablamos, obviamente me caliento, todo lo demás, y ta, de vez en cuando sale de adentro el penitenciario viejo, pero ta, ya está. Es eso lo importa ¿ta tigre?

Interno: ‘Ta ahí en el arenero de los gurises. Es un 38 corta.

Sierra: Lo que sí te voy a pedir, haceme una nota pidiendo la baja de la 120 allá afuera, como que no querés trabajar más allá afuera. Ahí ya está.

Interno: Ta, lo más importante es que no me perjudique porque...

Sierra: Si yo te hago un informe ahora hoy, te arruino, es al pedo. Te arruinás, vas a perder todo, olvidate de la anticipada, de la transitoria, todo lo demás. Es así, uno a uno y pelota al medio.

