Exdiputado denunciado: apellido Radiccioni vuelve a las páginas policiales

Judiciales

En las últimas horas, Fiscalía recibió una denuncia por violencia doméstica contra el exdiputado del Partido Nacional y actual dirigente blanco, Francisco Javier Radiccioni.

Tal como informáramos, la denuncia fue radicada por un familiar de la víctima, la fiscal Eliana Travers, quien es expareja de Radiccioni.

Travers declaró que ya no mantiene un vínculo sentimental con su ex, y que la agresión se suscitó durante una discusión acerca del hijo de ambos, de 9 meses. Durante la disputa, el exdiputado arrojó un vaso contra la víctima, provocándole un corte en la boca.

Una vez formulada la denuncia, el dirigente nacionalista fue detenido y se espera que en la presente jornada comparezca ante Fiscalía.

Javier Radiccioni es líder de la lista 2050 del Partido Nacional, y en su espacio político comenzó su carrera Romina Celeste Papasso. La entonces militante fue desvinculada de ese sector en enero de 2023, luego de que protagonizara un escandaloso incidente durante la visita del presidente brasileño Lula da Silva a la Intendencia de Montevideo.

La presente denuncia pone una vez más a la familia Radiccioni en la crónica policial. Su padre, Humberto Radiccioni, purga una pena de 20 años como culpable de un crimen que años atrás conmovió al país.

En setiembre de 2023, Humberto Radiccioni asesinó a sangre fría a Nicolas Bruzzone y Jorge Percovich, quienes eran sus socios en Ticholos del Uruguay SRL, una ladrillera en Empalme Olmos.

Las imágenes del crimen se hicieron virales y demostraron que, tras vaciar su revólver sobre las víctimas, Radiccioni entró a su casa —en el mismo predio de la fábrica— para recargar el arma y rematar a los dos jóvenes.

??A SANGRE FRÍA



?El empresario Humberto Radiccioni -padre del diputado blanco Javier Radiccioni- espera a sus dos socios, les dispara, sale a cargar el arma y entra de nuevo a rematarlos.



?Está con domiciliaria en una casa de veraneo en Atlántida. pic.twitter.com/PLHDVo88vl — Eduardo Preve (@EPreve) November 28, 2023

El registro incluye la agónica llamada que uno de ellos hizo al 911 en procura de una ayuda que no llegó. En medio del desesperado pedido del herido se oye cómo el asesino regresa a la escena, insulta a los dos hombres y vuelve a dispararles.

??CRIMEN INVOLUCRA A DIPUTADO BLANCO



?? Empresario mató a sangre fría a sus dos socios y está en una casa de Atlántida con domiciliaria



??Su hijo, diputado blanco, tras el crimen pidió desalojo de fábrica de socios asesinados por el empresario.



LA TAPADITA



??AUDIO SENSIBLE pic.twitter.com/dtlxAdn9bq — Eduardo Preve (@EPreve) November 27, 2023

En agosto pasado, la Justicia ratificó la condena a Humberto Radiccioni, de 79 años, y negó la solicitud de su defensa de que cumpliera la pena en reclusión domiciliaria.

Intento de apropiación

Apenas días después del doble crimen, Augusto Radiccioni —hermano del exsenador— pretendió llevarse varios camiones de ladrillos de la empresa, algo que fue impedido por los trabajadores, a quienes se les adeudaban diversas partidas.

Augusto Radiccioni era socio de la empresa e inició una demanda contra los herederos de los occisos: una niña de 18 meses y una mujer de 78 años.

Javier Radiccioni fue electo diputado en el año 2019, y ocupaba un escaño en el momento del doble crimen. No formaba parte de la sociedad de Ticholos del Uruguay SRL, pero en su declaración jurada de 2020 figura a su nombre el terreno en el que se encuentra la fábrica.

La respuesta del Diputado Radiccioni del PN ante el informe del Periodista Preve , sobre la prisión domiciliaria de su padre que ultimó a balazos a sus dos socios. Confirmó que él es dueño de la fábrica pic.twitter.com/yNdUWtGFAc — leo sarro press (@leosarro) November 28, 2023