Exdiputado denunciado: apellido Radiccioni vuelve a las páginas policiales

Francisco Javier Radiccioni fue acusado por su expareja, la fiscal Travers, y detenido por la Policía.

04.02.2026 10:24

2026-02-04T10:24:00-03:00
En las últimas horas, Fiscalía recibió una denuncia por violencia doméstica contra el exdiputado del Partido Nacional y actual dirigente blanco, Francisco Javier Radiccioni.

Tal como informáramos, la denuncia fue radicada por un familiar de la víctima, la fiscal Eliana Travers, quien es expareja de Radiccioni.

Travers declaró que ya no mantiene un vínculo sentimental con su ex, y que la agresión se suscitó durante una discusión acerca del hijo de ambos, de 9 meses. Durante la disputa, el exdiputado arrojó un vaso contra la víctima, provocándole un corte en la boca.

Una vez formulada la denuncia, el dirigente nacionalista fue detenido y se espera que en la presente jornada comparezca ante Fiscalía.

Javier Radiccioni es líder de la lista 2050 del Partido Nacional, y en su espacio político comenzó su carrera Romina Celeste Papasso. La entonces militante fue desvinculada de ese sector en enero de 2023, luego de que protagonizara un escandaloso incidente durante la visita del presidente brasileño Lula da Silva a la Intendencia de Montevideo.

La presente denuncia pone una vez más a la familia Radiccioni en la crónica policial. Su padre, Humberto Radiccioni, purga una pena de 20 años como culpable de un crimen que años atrás conmovió al país.

En setiembre de 2023, Humberto Radiccioni asesinó a sangre fría a Nicolas Bruzzone y Jorge Percovich, quienes eran sus socios en Ticholos del Uruguay SRL, una ladrillera en Empalme Olmos.

Las imágenes del crimen se hicieron virales y demostraron que, tras vaciar su revólver sobre las víctimas, Radiccioni entró a su casa —en el mismo predio de la fábrica— para recargar el arma y rematar a los dos jóvenes.

El registro incluye la agónica llamada que uno de ellos hizo al 911 en procura de una ayuda que no llegó. En medio del desesperado pedido del herido se oye cómo el asesino regresa a la escena, insulta a los dos hombres y vuelve a dispararles.

En agosto pasado, la Justicia ratificó la condena a Humberto Radiccioni, de 79 años, y negó la solicitud de su defensa de que cumpliera la pena en reclusión domiciliaria.

Intento de apropiación

Apenas días después del doble crimen, Augusto Radiccioni —hermano del exsenador— pretendió llevarse varios camiones de ladrillos de la empresa, algo que fue impedido por los trabajadores, a quienes se les adeudaban diversas partidas.

Augusto Radiccioni era socio de la empresa e inició una demanda contra los herederos de los occisos: una niña de 18 meses y una mujer de 78 años.

Javier Radiccioni fue electo diputado en el año 2019, y ocupaba un escaño en el momento del doble crimen. No formaba parte de la sociedad de Ticholos del Uruguay SRL, pero en su declaración jurada de 2020 figura a su nombre el terreno en el que se encuentra la fábrica.